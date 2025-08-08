Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці замовляють коригування реконструкції насосної станції СП-17. Очікувана вартість — понад 40 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 388

Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва оголосило тендер на коригування реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17. Очікувана вартість — 40 млн 792 тисяч 378 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Роботи підрядник має виконати до кінця 2026 року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Додамо, що у бюджет громади на 2025 рік Кременчук заклав 10 мільйонів гривень на продовження реконструкції системи. Про це йдеться в обсягах капітальних вкладень бюджету Кременчуцької громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році. 

Очікується, що реконструкція буде готовою на 57%. Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень. Понад половину цієї суми покриває місцевий бюджет — це 50,9 млн гривень.

Раніше заступник міського голови Кременчука Іван Москалик розповів, що обсяг робіт, який був виконаний раніше, «його, в принципі, майже достатньо для того, щоб спробувати відновити роботу СП-17 по постійній схемі» у 2025 році. У 2024 році на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли.

Реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року.

0
Автор: Телеграф
Теги: СП-17 Prozorro закупівлі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх