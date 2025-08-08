У Кременчуці замовляють коригування реконструкції насосної станції СП-17. Очікувана вартість — понад 40 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 388

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва оголосило тендер на коригування реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17. Очікувана вартість — 40 млн 792 тисяч 378 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Роботи підрядник має виконати до кінця 2026 року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Додамо, що у бюджет громади на 2025 рік Кременчук заклав 10 мільйонів гривень на продовження реконструкції системи. Про це йдеться в обсягах капітальних вкладень бюджету Кременчуцької громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році.

Очікується, що реконструкція буде готовою на 57%. Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень. Понад половину цієї суми покриває місцевий бюджет — це 50,9 млн гривень.

Раніше заступник міського голови Кременчука Іван Москалик розповів, що обсяг робіт, який був виконаний раніше, «його, в принципі, майже достатньо для того, щоб спробувати відновити роботу СП-17 по постійній схемі» у 2025 році. У 2024 році на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли.

Реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року.