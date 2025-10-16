Ветеранів війни запрошують на Всеукраїнські спортивні змагання ГАРТ: реєстрація до 20 жовтня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 3

Це спортивний захід із 9 видів спорту серед ветеранів/ок, які протягом тижня матимуть можливість змагатись в 3-х обраних видах спорту

Не обов’язково професійно займатися спортом, щоб взяти участь у змаганнях Сил оборони ГАРТ. Спорт може стати інструментом відновлення після поранень — допомогти відчути своє тіло по-новому і знайти підтримку серед тих, хто проходить схожий шлях. Тому Центр ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів організовують змагання для ветеранів і ветеранок ГАРТ. Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

— Ми забезпечуємо проживання, харчування і логістику. Від вас — бажання взяти участь і долучитись до спільноти, що розвиває адаптивний спорт в Україні, — йдеться у дописі.

Всеукраїнські змагання ГАРТ — це спортивний захід із 9 видів спорту серед ветеранів/ок, які отримали поранення, травму чи захворювання при захисті Батьківщини. Протягом тижня учасники матимуть можливість змагатись в 3-х обраних видах спорту.

Види спорту:

Баскетбол на кріслах колісних

Регбі на кріслах колісних

Волейбол сидячи

Стрільба з лука

Веслування на тренажері (1 хв і 4 хв)

Лазер-ран

Пауерліфтинг

Велоспорт

Плавання (50 м вільний стилем, 100 м вільним стилем, 50 м брасом, 50 м на спині)

Кожен учасник може обрати для участі тільки 3 види спорту.

Змагання відбудуться з 1 по 7 грудня у Києві. З міркувань безпеки точну адресу організатори надішлють кожному учаснику/ці після підтвердження їх участі.

Реєстрація на змагання буде закрита 20 жовтня, а результати повідомлять учасникам до 10 листопада.

Зареєструватися можна за лінком.

Після отримання заявки, організатори зв’яжуться з ветераном/ветеранкою, щоб уточнити інформацію.

Якщо у ветеранів є питання щодо участі у цих змаганнях, звернутися для уточнення інформації можна за телефоном +380 67 667 00 39 або поштою adaptivesport@cbacenter.ngo

А з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.

