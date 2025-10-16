ГО "Захист держави"
Ветеранів війни запрошують на Всеукраїнські спортивні змагання ГАРТ: реєстрація до 20 жовтня

Це спортивний захід із 9 видів спорту серед ветеранів/ок, які протягом тижня матимуть можливість змагатись в 3-х обраних видах спорту

Не обов’язково професійно займатися спортом, щоб взяти участь у змаганнях Сил оборони ГАРТ. Спорт може стати інструментом відновлення після поранень — допомогти відчути своє тіло по-новому і знайти підтримку серед тих, хто проходить схожий шлях. Тому Центр ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів організовують змагання для ветеранів і ветеранок ГАРТ. Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

— Ми забезпечуємо проживання, харчування і логістику. Від вас — бажання взяти участь і долучитись до спільноти, що розвиває адаптивний спорт в Україні, — йдеться у дописі.

 

Всеукраїнські змагання ГАРТ — це спортивний захід із 9 видів спорту серед ветеранів/ок, які отримали поранення, травму чи захворювання при захисті Батьківщини. Протягом тижня учасники матимуть можливість змагатись в 3-х обраних видах спорту. 

Види спорту:

  • Баскетбол на кріслах колісних 
  • Регбі на кріслах колісних 
  • Волейбол сидячи 
  • Стрільба з лука 
  • Веслування на тренажері (1 хв і 4 хв)
  • Лазер-ран 
  • Пауерліфтинг
  • Велоспорт
  • Плавання (50 м вільний стилем, 100 м вільним стилем, 50 м брасом, 50 м на спині)

Кожен учасник може обрати для участі тільки 3 види спорту.

 

Змагання відбудуться з 1 по 7 грудня у Києві. З міркувань безпеки точну адресу організатори надішлють кожному учаснику/ці після підтвердження їх участі.

Реєстрація на змагання буде закрита 20 жовтня, а результати повідомлять учасникам до 10 листопада. 

Зареєструватися можна за лінком.

Після отримання заявки, організатори зв’яжуться з ветераном/ветеранкою, щоб уточнити інформацію.

Якщо у ветеранів є питання щодо участі у цих змаганнях, звернутися для уточнення інформації можна за телефоном +380 67 667 00 39 або поштою adaptivesport@cbacenter.ngo

  

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав про кар’єрне консультування ветеранів війни та де вони можуть безоплатно отримати консультацію фахівця-ветерана з професійної адаптації як в онлайн, та і в офлайн режимі у Кременчуці.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

А з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише декілька кліків, і гроші протягом декількох днів надійдуть на цільовий рахунок. Приймання заявок триває до 20 жовтня.

 

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

У червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових спортивних змагань, а адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини. У них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій. 

 

ПО ТЕМІ:

Плавання на Іграх Нескорених: змагалися навіть ті ветерани, які втратили на війні кінцівки

Чи можна грати у настільний теніс, втративши на війні руки — на Іграх Нескорених ветерани довели, що можуть все

Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Паверліфтинг на Іграх Нескорених: штангу підіймали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Коли воля сильніша за тіло — на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани війни змагання спорт Мінветеранів
