Чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу, але є умови

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Верховна Рада сьогодні, 16 липня, ухвалила в цілому законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Він дозволяє проходження військової служби за контрактом особам віком понад 60 років. За це рішення проголосували 306 народних депутатів. Його вже направили на підпис президенту.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко у Facebook.

— № 13229 ухвалено в другому читанні. Закон надає особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби. Це — можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає — лише вмотивовані, професійні добровольці, — повідомив народний депутат Роман Костенко.

Раніше він зазначав, що «багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому».

Як пояснював член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, ці зміни до закону не передбачають масового повернення на військову службу людей старше 60 років. Йдеться лише про окремих фахівців з унікальним досвідом. Рішення щодо укладення контракту з такими громадянами на один рік ухвалюватиметься вибірково й винятково за згоди вищого військового керівництва.

Вже найближчим часом чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу

Нагадаємо, у червні ми писали, що вже найближчим часом чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу.

Верховна Рада 4-го червня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13229, який дає право чоловікам, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років), добровільно повернутися на військову службу, підписавши однорічні контракти.

«Кременчуцький Телеграф» аналізував цей законопроєкт. Ми зазначали, що законопроєкт № 13229 був зареєстрований у Верховній Раді 30 квітня, а профільний комітет його розглянув та рекомендував до ухвалення 29 травня — вражаюча швидкість проходження цього законопроєкту у парламенті. І прогнозували, що він може бути прийнятий в цілому найближчими днями. Саме так і сталося. Варто зазначити, що в ЗМІ його часто називають законопроєктом про «мобілізацію чоловіків 60+». Проте, це не зовсім так. Точніше, це зовсім не так. Що саме передбачено в цьому законопроєкті.

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Для підписання контракту чоловіки старше 60 років мають отримати висновок ВЛК про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та мати письмову згоду від командира частини, який готовий взяти таких чоловіків до своєї частини.

Добровольцям віком 60+ будуть доступні лише небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу. Офіцерський склад також зможе укласти контракти за умови, якщо офіцер звільнився зі служби після 1 січня 2015 року та лише за погодженням Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, для добровольців віком 60+ за умовами контракту буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можуть розірвати.

Хоча контракт можна буде підписати лише на один рік, але за бажання військовослужбовця та погодження його командування його зможуть продовжити.

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Новий законопроєкт дасть змогу мотивованим та досвідченим чоловікам повертатися на військову службу. Адже наразі законодавство України не дозволяє залучати до військової служби громадян, яким виповнилося 60 років.

Тривала російська агресія, потребує безперервного поповнення ЗСУ та Сил оборони. Проведення загальної мобілізації стикається з величезними труднощами, а кількість добровольців, готових стати на захист України, недостатня для укомплектування підрозділів Сил оборони України.

— Необхідним є залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема на посадах, які не потребують безпосередньої участі у бойових діях… Було б доцільно прийняти цей проєкт закону та надати право добровільно проходити військову службу за контрактом відповідній категорії осіб, — зазначають ініціатори цього законопроєкту.

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Раніше ми писали, що восени 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 10084, у якому пропонується також змінити норми закону «Про військовий обов’язок та військову службу» — підвищити граничний вік проходження військової служби в умовах воєнного стану, який наразі для більшості категорій військовослужбовців обмежений 60 роками. Ці обмеження під час дії воєнного стану пропонується прибрати. При цьому змінювати вікові обмеження на призов на військову службу у цьому законопроєкті не пропонується. Тож новий законопроєкт № 13229 його фактично доповнив та розширив.