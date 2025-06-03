В Україні пропонують дозволити повернутися на військову службу чоловікам старше 60 років

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 88 Коментарів: 1

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13229, який передбачає внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо можливості проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (60 років). Законопроєкт підписали 37 народних депутатів з різних парламентських фракцій та груп, що підвищує можливість його швидкого ухвалення. Серед ініціаторів Роман Костенко, Федір Веніславський та інші. Строк дії контракту для таких осіб становитиме один рік із можливістю укладення нових контрактів.

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Обґрунтовуючи необхідності прийняття цього законопроєкту його автори у пояснювальній записці зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, значна кількість громадян віком 60 і більше років виявила бажання добровільно долучитись до захисту держави.

— Такі громадяни часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом, який набули в різних сферах діяльності. Наявність різного роду технічних знань серед осіб старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професійні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності. Одночасно з цим існує обмеження щодо залучення до військової служби такої категорії громадян, встановлені законодавством, — йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, тривала російська агресія, потребує безперервного поповнення ЗСУ та Сил оборони, проведення загальної мобілізації стикається з труднощами, а кількість добровольців, готових стати на захист України, недостатнє для укомплектування бойових підрозділів.

— Необхідним є залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема на посадах, які не потребують безпосередньої участі у бойових діях… Було б доцільно прийняти цей проєкт Закону та надати право добровільно проходити військову службу за контрактом відповідній категорії осіб, - зазначають ініціатори законопроєкту.

Мета законопроєкту — надати можливість повернутися на службу

У пояснювальній записці до законопроєкту його метою названо «створення законодавчих підстав для прийняття на військову службу за контрактом строком на 1 рік у період дії воєнного стану за власним бажанням осіб, віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров’я для проходження військової служби».

На думку авторів законопроєкту, доцільно залучати осіб такої вікової категорії на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але необхідні досвід, знання, дисципліна та відповідальність.

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Отже, завданнями цього законопроєкту визначено:

встановити механізм залучення осіб віком від 60, які виявили бажання до проходження військової служби за контрактом;

надати право військовим частинам (через письмову згоду командира) ініціювати прийняття таких осіб на службу;

надати повноваження ГШ ЗСУ погоджувати осіб, які претендують посади офіцерського складу та визначити порядок погодження кандидатур;

сприяти зміцненню обороноздатності України шляхом використання потенціалу досвідчених військовослужбовців.

Особливості контракту для осіб 60+

У законопроєкті передбачено, що громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі (60 років), можуть бути, за власним бажанням, повторно взяті на військовий облік військовозобов’язаних у разі наявності листа (письмової згоди) командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

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За наявності такого листа від командира військової частини, на військову службу за контрактом строком на 1 рік (з правом продовження) можуть бути прийняті особи, віком 60+, що визнані ВЛК придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу.

Для осіб офіцерського складу можливість повернутися на військову службу пропонують надати лише тим, хто був звільнений з військової служби після 1 січня 2015 року і за погодження з Генеральним штабом ЗСУ.

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У контракті про проходження військової служби чоловіками віком 60+ пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Граничний вік перебування на військовій службі для таких військовослужбовців не встановлюється.

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Нагадаємо, восени 2024 року стало відомо, що Командуванням Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов’язаних громадян окремих категорій. Зокрема, після 50 років призивати за мобілізацією планували лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

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Восени 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 10084, у якому пропонується також змінити норми закону «Про військовий обов’язок та військову службу» - підвищити граничний вік проходження військової служби в умовах воєнного стану, який наразі для більшості категорій військовослужбовців обмежений 60 роками. Ці обмеження під час дії воєнного стану пропонується прибрати. При цьому змінювати вікові обмеження на призов на військову службу у цьому законопроєкті не пропонується. Тож новий законопроєкт № 13229 його фактично доповнює.