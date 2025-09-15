Як дізнатися про призначення житлової субсидії на новий опалювальний період: поради читачам

Ми розібралися куди та коли краще телефонувати кременчуківцям, щоб не їздити до відділу обслуговування громадян ПФУ

Наприкінці минулого тижня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зателефонував пенсіонер, який поскаржився, що не може додзвонитися по жодному з телефонів, який наше видання публікувало в якості контактних для зв’язку з двома міськими відділами обслуговування громадян (сервісними центрами) Пенсійного фонду України (ПФУ). Чоловік хотів дізнатися від них, чи потрібно йому переоформлювати житлову субсидію, яку він отримував під час минулого опалювального сезону, і яку йому перестали виплачувати навесні після його закінчення.

Одразу виникло питання — невже ми надали нашим читачам неправдиву чи застарілу інформацію щодо номерів контактних телефонів? Знайшли свої публікації з цими номерами й одразу почали дзвонити.

«Зателефонуйте пізніше»

Першим ми зателефонували у четвер до відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру), який обслуговує пенсіонерів та отримувачів пільг і соціальних допомог Автозаводського району міста Кременчука за номером 08.78.0536-41.

— Зараз, на жаль, відсутній зв’язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше, — відповідав приємним жіночим голосом робот на усі наші чисельні дзвінки.

Ми дзвонили декілька разів і пізніше та й наступного дня — відповідь за цим номером була така сама.

Паралельно з цим, телефонували й на другий номер відділу обслуговування громадян № 7 (сервісного центру), який обслуговує пенсіонерів та отримувачів пільг і соціальних допомог Крюківського району за номером 08.78.0536-87.

Тут ситуація була більш оптимістичною — дзвінок проходив. Але номер був або зайнятий, або ж ніхто на дзвінок не відповідав. Хоча телефонували ми у робочий час та тоді, коли не було повітряної тривоги.

То ж наш читач виявився правий — додзвонитися до обох кременчуцьких сервісних центрів ПФУ, які знаходяться в одному приміщенні на вулиці Велика набережна, 9, наразі вкрай складно, хоча можливо.

Адже сьогодні вранці на телефон відділу обслуговування громадян № 6 (08.78.0536-41) вдалося додзвонитися з першого разу і на усі питання щодо призначення житлових субсидій нам люб’язно надали відповідь.

У Полтаві так само

З’ясувати, чому неможливо додзвонитися до місцевих відділів обслуговування громадян ПФУ та отримати телефонну консультацію у четвер ми вирішили на «гарячій лінії» Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (24.56.0532-34), яку знайшли на сайті установи. Результат був такий же самтй — телефон або постійно зайнятий, або ж дзвінок скидають. У п’ятницю додзвонитися також не вдалося, як і зранку у понеділок.

Отже, телефонувати на цій номер не радимо, аби не витрачати дарма свій час.

У Києві інакше

Не зумівши зв’язатися зі структурами ПФУ на Полтавщині у четвер довелося телефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду України у Києві (0-800-503-753).

У цьому нам пощастило більше. Щоправда, довелося прослуховувати довге пояснення, яку цифру нажати, щоб обрати консультанта за потрібним нам напрямком, а потім виявилося, що «усі консультанти зайняті» і треба почекати хвилину. Після недовгого прослуховування музики нас таки з’єднали з консультанткою.

До речі, вона надала доволі зрозумілі та докладні пояснення. За її словами, після того, як Пенсійний фонд України з 1-го липня 2025 року взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних допомог, які раніше виплачували органи соцзахисту, у місцевих сервісних центрах ПФУ виникла велика проблема — вони просто не встигають обслуговувати усіх пенсіонерів, пільговиків та отримувачів житлових субсидій і соціальних допомог, а не те, що відповідати на телефонні дзвінки та надавати консультації за телефоном.

— Є деякі відділи та сервісні центри, у які люди записувалися на прийом у конкретний час, а прийняти їх там фізично не встигають, - пояснила консультантка ПФУ виниклі проблеми.

Вона підтвердила контактні номери кременчуцьких сервісних центрів ПФУ № 6 та № 7, а також номер «гарячої лінії» Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Тож, «Кременчуцький Телеграф» надавав читачам актуальну і правдиву інформацію.

Субсидії, но новий опалювальний період призначатимуть автоматично, але не всім

На питання, яке нам задав наш читач щодо продовження виплати субсидій у новому опалювальному періоді, консультантка ПФУ відповіла, що це питання можна дослідити лише індивідуально по кожному отримувачу субсидій.

— Потрібно знати, чи не змінився матеріальний стан та рівень доходів у громадян, які зареєстровані за цією адресою? Чи не прописався там хтось ще та деякі інші нюанси. Тому отримувач субсидії може зателефонувати нам, назвати номер свого ідентифікаційного коду, і тоді ми зможемо все це подивитися. Якщо нічого не змінилося, то оформлювати житлову субсидію не потрібно — на новий опалювальний період її нараховуватимуть автоматично, — зазначила консультантка.

Вона також додала, що житлові субсидії за жовтень нараховуватимуть у листопаді.

Зазначимо, що консультантка кременчуцького відділу обслуговування громадян № 6 (08.78.0536-41), до якої нам вдалося додзвонитися у понеділок, надала схожу відповідь, додавши, що телефонувати щодо призначення житлових субсидій краще ближче до початку опалювального сезону — 15 жовтня.

Куди телефонувати

То ж усім, хто хоче переконатися у тому, що їм автоматично нараховуватимуть житлові субсидії у новому опалювальному сезоні, варто зателефонувати на «гарячу лінію» контакт-центру ПФУ, або місцевих відділів обслуговування громадян (сервісних центрів). Щодо двох кременчуцьких — телефонувати можна на обидва номери — консультацію нададуть незалежно від того, у якому районі міста ви проживаєте.

Однак перед цим варто виписати свій ідентифікаційний номер, щоб його назвати консультанту та пришвидшити пошук інформації.

Телефони контакт-центру Пенсійного фонду України:

0-800-503-753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Режим роботи :

понеділок — п’ятниця: з 8-00 до 20-00,

субота: з 8-00 до 14-00,

вихідний день — неділя

До речі, у ПФУ всі телефони «гарячих ліній» чомусь стаціонарні. Хоча для пенсіонерів, пільговиків та отримувачів соціальних допомог були б набагато зручнішими мобільні телефони одного з трьох (а краще одразу трьох) мобільних операторів України. Невже у ПФУ не вистачає коштів на безлімітні мобільні тарифи, але достатньо коштів на оплату стаціонарних номерів?

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у червні повідомляв, що з 1-го липня 2025 року Пенсійний фонд України розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. І що відомство призначатиме та виплачуватиме 39 державних соціальних допомог, які раніше виплачували органи соцзахисту.

Ми писали, що ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати таких видів державних соціальних допомог:

допомога особам пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;

допомога особам з інвалідністю І, II, III груп;

соціальна підтримка малозабезпечених сімей, включаючи виплати дітям померлого годувальника за відсутності в нього страхового стажу;

допомога по догляду за самотніми малозабезпеченими особами, людьми з інвалідністю підгруп А та Б I групи, а також особам старше 80 років;

виплати військовим з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, якщо вони вже отримують пенсію по інвалідності;

виплати допомоги ветеранам Другої світової війни;

виплати військовослужбовцям та правоохоронцям, які мають пенсію за вислугу років;

виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства І-ІІІ груп;

виплати дітям з інвалідністю віком до 18 років;

виплати надбавки для догляду за дитиною з інвалідністю.

Ми також повідомляли, що подати документи на соцвиплати можна не тільки у сервісних центрах ПФУ (незалежно від місця проживання), а і через: