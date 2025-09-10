Олена Шуляк
Кременчук

Грошей на ремонт центру інклюзії 18+ наразі немає

Сьогодні, 13:32

Діти й молодь з інваладністю чекають на допомогу від губернатора й міжнародних фондів

Кожного дня в Оселі добра і радості вирує життя. Діти і молодь відвідують розвивальні гуртки і спортивну секцію КМО ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та відділення «Центр Інклюзії «18+» КНП «ТУРБОТА».

— Щотижня до нас приєднуються нові діти і молодь. Я радію з того, що до нас приводять дітей і молодь, які раніше не виходили з чотирьох стін житла, а сьогодні Оселя добра і радості — їх новий другий дім, місце, де вони зустрічаються з новими друзями, педагогами, соціальними працівниками… — про це Андрій Мельник, голова кременчуцького осередку «Союз осіб з інвалідністю України» написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Це місце тепла і сердечності, місце, де їх люблять і поважають, місце соціальної адаптації і розвитку.

Завдяки партнерам — центрам позашкільної (неформальної) освіти ОДЮК Кременчук, КМЦПО Академія Майбутнього, Клубу Юних Моряків Гардемарин, Департаментам у справах сімей та дітей, соцзахисту, освіти, Департамент молоді та спорту та іншим, діти з інвалідністю мають можливість розвиватися.

— Ми дуже розраховували на допомогу Благодійного фонду «Гетьманщина», але цей фонд мовчить вже півроку. Міський бюджет, скоріше за все, гроші для ремонту центру інклюзії «18+» не знайде. Тому ми розраховуємо на підтримку з боку губернатора та міжнародних організацій.

Для людей з інвалідністю це буде щасливий день, коли центр запрацює в комфортних умовах. Це буде реальна допомога людям з інвалідністю.

ПО ТЕМІ:

«Оселя добра і радості» шукає музичні інструменти для гуртка «Дивограй»

«Оселя добра й радості» – місце, де панує любов і турбота про людей з інвалідністю

«Сильні духом». У Кременчуці вперше відбувся фестиваль, головні учасники якого — люди з інвалідністю
Актори Аматорського лялькового театру «Оселі добра і радості» виступили в посольстві Індонезії
«Соромно, коли молодь з інвалідністю не має можливості розвиватися», — голова ГО Андрій Мельник про «Центру інклюзії 18+»
Актори лялькового театру «Оселі добра й радості» повернулися з гастрольного туру по Литві

Автор: Мирослава Українська
Автор: Мирослава Українська
