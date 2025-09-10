Грошей на ремонт центру інклюзії 18+ наразі немає

Кожного дня в Оселі добра і радості вирує життя. Діти і молодь відвідують розвивальні гуртки і спортивну секцію КМО ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та відділення «Центр Інклюзії «18+» КНП «ТУРБОТА».
Це місце тепла і сердечності, місце, де їх люблять і поважають, місце соціальної адаптації і розвитку.
Завдяки партнерам — центрам позашкільної (неформальної) освіти ОДЮК Кременчук, КМЦПО Академія Майбутнього, Клубу Юних Моряків Гардемарин, Департаментам у справах сімей та дітей, соцзахисту, освіти, Департамент молоді та спорту та іншим, діти з інвалідністю мають можливість розвиватися.
Для людей з інвалідністю це буде щасливий день, коли центр запрацює в комфортних умовах. Це буде реальна допомога людям з інвалідністю.
