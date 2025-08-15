ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Соціальний захист

«Оселя добра і радості» шукає музичні інструменти для гуртка «Дивограй»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 97

Юні музиканти — дітки з синдромом Дауна, різними формами аутизму, ДЦП

В «Оселі добра і радості» є музичний гурток «Дивограй», де діти, які мають інвалідність, грають на музичних інструментах, займаються ритмікою.

— Це наш маленький веселий оркестр. Музичні інструменти в ньому — подарунки від Посольства Індонезії в Україні, від родини Сергія і Лілії Пономаренків, підприємця Лінаса Малішька та Фонд Артема Марченка, — розповідає Андрій Мельник голова кременчуцького осередку ГО «Союз осіб з інвалідністю України».

Днями для оркестру отримали чергове поповнення інструментів — три тамбурини, придбані на кошти Сергія Пономаренка. Це буде три нових звуки в оркестрі.

Юні музиканти — дітки з синдромом Дауна, різними формами аутизму, ДЦП. В їх «арсеналі» барабани, сопілки, гітари, клавесин, маракаси, дзвіночки тощо.

— Кожен музичний інструмент — допомога для особливих дітей, для їх розвитку. Нам ще потрібні інші інструменти дзвіночки октавні діатонічні, дерев’яні ложки, ксилофон та інше! Чекаємо допомоги від вас, добрі люди! — звертається пан Андрій.

Оркестр «Дивограй» існує завдяки співпраці з КЗПО КЮМ «Гардемарин».


Автор: Мирослава Українська
Теги: особи з інвалідністю союз осіб з інвалідністю оселя добра і радості
