«Оселя добра і радості» шукає музичні інструменти для гуртка «Дивограй»

В «Оселі добра і радості» є музичний гурток «Дивограй», де діти, які мають інвалідність, грають на музичних інструментах, займаються ритмікою.
Днями для оркестру отримали чергове поповнення інструментів — три тамбурини, придбані на кошти Сергія Пономаренка. Це буде три нових звуки в оркестрі.
Юні музиканти — дітки з синдромом Дауна, різними формами аутизму, ДЦП. В їх «арсеналі» барабани, сопілки, гітари, клавесин, маракаси, дзвіночки тощо.
Оркестр «Дивограй» існує завдяки співпраці з КЗПО КЮМ «Гардемарин».
