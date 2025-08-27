Пил, формальдегід: що виявили у повітрі в Кременчуці після російського обстрілу 19 серпня

З 18 по 23 серпня у Кременчуці рівень формальдегіду в повітрі щодня перевищував норму, а пікові показники пилу та діоксиду азоту зафіксували 19 і 21 серпня. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Проби відбирали на трьох стаціонарних постах: по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та поблизу зупинки «Центральний ринок».

Зазначимо, що вранці 19 серпня після атаки збройних сил РФ у Кременчуці зафіксували несприятливу якість повітря — III рівень за шкалою UAQ. Хоча вміст забруднюючих речовин залишався тоді в межах норм, експерти попереджали: чутливі та уразливі групи населення (люди з хронічними респіраторними чи серцево-судинними захворюваннями) могли відчути негативний вплив за умов тривалого перебування на відкритому повітрі.

Найвищі показники забруднення зафіксували по:

Чадному газу (CO): 1834.00 мкг/м³

Діоксиду азоту (NO₂): 45.96 мкг/м³

PM10: 11.80 мкг/м³

PM2.5: 5.20 мкг/м³.

Масована атака росіян по Кременчуку у ніч на 19 серпня

У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура Кременчука, заклад освіти, будинки місцевих, медзаклади. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.

Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України).

Понад три доби знадобилося рятувальникам, аби повністю ліквідувати пожежу. Додамо, що займання сталося на кількох окремих ділянках області. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривали до 22 серпня. Троє рятувальників отримали опіки шкіри під час гасіння пожежі у Кременчуці.