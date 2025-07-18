З початку липня патрульна поліція Кременчука зафіксувала 871 випадок перевищення швидкості

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 87

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год

Патрульна поліція Кременчука продовжує фіксувати порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCam. З початку липня інспектори склали 871 адміністративний матеріал на водіїв, які порушили швидкісний режим. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у Facebook.

Правоохоронці нагадують, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — до 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху — до 130 км/год.

— Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачає накладення штрафу у сумі 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень, - нагадують у патрульній поліції та закликають бути відповідальними та не порушуйте ПДР.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Учора «Кременчуцький Телеграф» опублікував роз’яснення Патрульній поліції Кременчука, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення Правил дорожнього руху.

У понеділок ми писали, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука затримала 32 правопорушника та виявила 20 п’яних водіїв.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захащаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Поліцейські на фронті: начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов відвідав колег на передовій

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.