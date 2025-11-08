Російські війська вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань — Генпрокуратура

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 560

У ніч на 8 листопада російські війська атакували філію «Кременчуцької ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» у Світловодську. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За попередніми даними, зафіксовано близько 15 влучань дронів і двох ракет. Унаслідок удару загорілися два трансформатори, пожежі оперативно загасили.

Інформацію про потерпілих та масштаби руйнувань уточнюють.

Додамо, що раніше ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.

Атака росіян по Кременчуку і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.