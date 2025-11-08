У Кременчуцькому районі мають відновити електропостачання до кінця доби — ОВА

Відновлення електропостачання у Кременчуцькому районі очікується на 23:00—24:00 8 листопада. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час брифінгу у Кременчуці.

По Полтавщині в цілому очікується відновлення до 10.00 9 листопада, сказав Когут. Загалом проблема з електропостачанням є майже по всій області, повідомили під час брифінгу.

Атака росіян по Кременчуку і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.

У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.