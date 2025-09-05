Життя в стилі Vesna: рожеві кольори, креатив і неповторна ТТ-шка

З появою Instagram 14-річна кременчужанка Катя Пилипенко придумала нікнейм Катя Vesna, який став її псевдонімом на роки вперед

Той, хто живе у Кременчуці, хоча б раз звертав увагу на маленьку білу Ауді ТТ, яка час від часу змінює «вбрання» до свят. Напередодні Нового року вона сяє новорічними гірляндами, до Дня закоханих червоніє сотнями сердець, перед Різдвом звертає увагу подарунковими коробками на багажнику…

Власниця автівки — Катерина Пилипенко, відома у соцмережах міста, як блогерка Катя Vesna.

Дівчина розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про свої захоплення й підкреслила, що в житті не треба нічого боятися:

— Варто пробувати! Не вийшло — не зупинятися, не сумувати, а шукати щось нове, що обов’язково принесе задоволення.

Перший бізнес у 19 років

Катерині — 27. Вона — блогерка, засновниця бренду жіночої білизни, співвласниця креативної кав’ярні в центрі міста, активна членкиня ТТ-клубу, а ще починаюча співачка й поетеса.

Креативність та смілива реалізація творчих ідей вирізняють її серед інших. Каже, все, що робить в житті, супроводжує посмішкою, оптимізмом, вірою в себе й в людей.

— А ще відкритістю, щирістю й добром — це мій посил людям.

Катерина народилася й виросла у Кременчуці. В дитинстві встигла повчитися у п’яти школах. Зізнається, з деяких її виганяли, проте вона успішно закінчила ліцей № 4.

— Мені дуже подобалася ця школа й люди, які мене оточували. Саме шкільні роки стали важливим етапом — тоді сформувалася любов до людей та бажання розвиватися, — розповідає з усмішкою.

Після отримання атестата про повну середню освіту, дівчина впевнено рухалася вперед. Обравши для себе напрямок готельно-ресторанного бізнесу, вступила в університет у Познані (Польща). Швидко вивчила польську мову, пірнула у навчання, проте згодом зрозуміла, що програма не відповідає її очікуванням: університет готував працівників, а не майбутніх власників бізнесу. Тож через рік Катерина залишила навчання, зрозумівши, що хоче рухатися далі власним шляхом.

— Я вирішила відкрити кав’ярню. Зі стартовим капіталом допомогли батьки — вони завжди підтримують й вірять в мене, кажуть що я живу своє життя й роблю свій вибір — щира подяка за це. В 19 років я стала власницею свого першого бізнесу. Насправді це було велике випробування — працювати в чужій країні, вести бізнес із орендою великого приміщення в центрі міста та щодня стикатися з новими викликами.

Вона згадує, що до цього встигла попрацювати в різних закладах: прибиральницею, офіціанткою, баристою, навіть пекла вафлі. Тому робота її не лякала. Найскладнішим стало спілкування з клієнтами-туристами та їх різне ставлення до українців. Хтось цікавився, підтримував, а хтось навпаки агресував.

Досвід власної кав’ярні дав молодій дівчині розуміння: цей бізнес потребує величезних моральних сил.

— Мабуть, я була тоді ще не готова. Моя творча натура не витримала навантаження й за два роки я продала кав’ярню та повернулася до України. Я була щаслива, бо мені справді дуже не вистачало українців!

Новий старт і «закриття гештальту»

Повернувшись додому, Катя почала все з нуля. Спершу працювала онлайн-менеджеркою із продажів, потім захопилася фотографією. Саме знімки дівчат у спідній білизні стали поштовхом до створення власного бренду.

Так народився Love Evolution — бренд жіночої білизни, що виділяється яскравими кольорами, серед яких переважає рожевий. Для Каті було важливо, щоб її продукт був особливим та відображав креативний підхід.

— Мені дуже хотілося поєднати ніжність, яскравість, креативність, комфорт. Здається, це вийшло. Проте моя творча натура потребувала чогось ще.

Саме тоді друг дитинства запропонував відкрити кав’ярню у Кременчуці. Катерина цю пропозицію відклала — коли вона їхала з Польщі, була впевнена, що ніколи не повернеться до готельно-ресторанного бізнесу.

— Я на власному досвіді знала, скільки сил, ресурсу це потребує. Проте, у 2025 році я знов стала співвласницею кав’ярні, — сміється Катерина.

Й каже, що це стало певним «закриттям гештальту»: після досвіду в Польщі вона мала в голові ідеї дизайну, кольорів, меню та атмосфери закладу. Навіть фішку — авторські вафлі, знала, як реалізувати.

— На цей раз усе інакше — поруч є партнер і команда підтримки. У бізнесі важливо мати людей, на яких можна покластися, бо самостійно вивозити все дуже важко. А якщо є підтримка і ви разом все робите, це взагалі інша тема.

Зараз всі сили Катерина вкладає в новий заклад. Каже, кайфує від процесу, від спілкування з людьми, від реалізації, навіть найсміливіших, ідей, які приходять в голову.

Автівка — простір для креативу

Ще однією частиною життя Катерини став автомобільний TTclub.ua. Спільнота однодумців спонукала її на нові ідеї, зокрема на прикрашання власної автівки.

Від гірлянд до святкових подарунків на капоті — її машина стала справжнім символом радості та креативу, привертаючи увагу та даруючи людям посмішки.

— Зараз так багато негатива, що кожна позитивна емоція — безцінна. І коли я вперше прикрасила машину гірляндами й побачила фідбек від звичайних прохожих, їх усмішки, я захотіла продовжувати це робити.

Катя дозволяє фотографуватися біля автівки всім охочим, а дітям навіть залазити на капот: для неї важливіші емоції людей, ніж подряпини на авто.

— Машину можна відновити, а емоції — безцінні, — каже вона.

Один з результатів фотоднів поруч з прикрашеною автівкою — придбаний старлінк для військових.

— Я була в захваті від результату фотодня. Н авіть хто не брав участь у фотодні, все одно скидували кошти на банку, щоб допомогти повноцінно закрити збір.

Номера на її маленькій машині співзвучні з псевдонімом — Vesna. До речі він з’явився з появленням Instagram, коли Катерині було лише 14 років й вони з подружкою придумували собі нікнейми. Так в новій соцмережі з’явилися Катя Vesna й Даша Zima.

— Я спочатку на цей нік не дуже звертала увагу, а пізніше навіть номери на машину зробила, і мене так люди вже асоціюють. Але я більше люблю, коли мене називають просто Катею.

До речі, дівчина зізнається, що до вступу в TTclub.ua була доволі закритою людиною, але спільнота та їх ставлення до життя допомогли розкритися, подолати страхи й комплекси.

— Я навчилася радіти кожній миті життя, брати від життя все найкраще, пробувати те, що хочеться спробувати. Й при цьому нести у світ позитив, добро й щире ставлення до людей.

Катя зізнається, що неодноразово стикалася із заздрістю й агресією у свій бік. Проте не реагує на це — не хоче витрачати життєвий ресурс на негатив.

— Я хочу залишатися собою, такою, як я є, бо це від виховання моїх батьків, це іде з дитинства.

В центрі її життя завжди залишаються батьки. Вони дали Каті відчуття свободи вибору та підтримки, а також навчили головного: «Добро повертається добром».

— Ми самі робимо своє життя яскравим й щасливим. Навіть в найскладніші часи, які ми зараз проживаємо, треба шукати приводи для радості, треба розвиватися, відкривати нові бізнес-напрямки. Для мене війна навіть стала мотиватором. Ми можемо померти завтра, тому треба робити все сьогодні.

Мрії креативної кременчужанки постійно змінюються — вона записує їх в окремому блокноті.

Щось вже здійснила. Наприклад, почала співати й записала кілька треків у студії.

Катя пише вірші й продовжує робити щось нове цікаве. Але її головне бажання залишається незмінним — бути щирою із собою, залишатися доброю людиною та надихати інших.

— Я не боюся помилок, пробую різні шляхи і знаходжу нові можливості. Мабуть, моя історія — про сміливість, підтримку рідних і бажання творити навіть у найскладніші часи.