Життя в стилі Vesna: рожеві кольори, креатив і неповторна ТТ-шка

З появою Instagram 14-річна кременчужанка Катя Пилипенко придумала нікнейм Катя Vesna, який став її псевдонімом на роки вперед
Той, хто живе у Кременчуці, хоча б раз звертав увагу на маленьку білу Ауді ТТ, яка час від часу змінює «вбрання» до свят. Напередодні Нового року вона сяє новорічними гірляндами, до Дня закоханих червоніє сотнями сердець, перед Різдвом звертає увагу подарунковими коробками на багажнику…
Власниця автівки — Катерина Пилипенко, відома у соцмережах міста, як блогерка Катя Vesna.
Дівчина розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про свої захоплення й підкреслила, що в житті не треба нічого боятися:
Катерині — 27. Вона — блогерка, засновниця бренду жіночої білизни, співвласниця креативної кав’ярні в центрі міста, активна членкиня ТТ-клубу, а ще починаюча співачка й поетеса.
Креативність та смілива реалізація творчих ідей вирізняють її серед інших. Каже, все, що робить в житті, супроводжує посмішкою, оптимізмом, вірою в себе й в людей.
Катерина народилася й виросла у Кременчуці. В дитинстві встигла повчитися у п’яти школах. Зізнається, з деяких її виганяли, проте вона успішно закінчила ліцей № 4.
Після отримання атестата про повну середню освіту, дівчина впевнено рухалася вперед. Обравши для себе напрямок готельно-ресторанного бізнесу, вступила в університет у Познані (Польща). Швидко вивчила польську мову, пірнула у навчання, проте згодом зрозуміла, що програма не відповідає її очікуванням: університет готував працівників, а не майбутніх власників бізнесу. Тож через рік Катерина залишила навчання, зрозумівши, що хоче рухатися далі власним шляхом.
Вона згадує, що до цього встигла попрацювати в різних закладах: прибиральницею, офіціанткою, баристою, навіть пекла вафлі. Тому робота її не лякала. Найскладнішим стало спілкування з клієнтами-туристами та їх різне ставлення до українців. Хтось цікавився, підтримував, а хтось навпаки агресував.
Досвід власної кав’ярні дав молодій дівчині розуміння: цей бізнес потребує величезних моральних сил.
Повернувшись додому, Катя почала все з нуля. Спершу працювала онлайн-менеджеркою із продажів, потім захопилася фотографією. Саме знімки дівчат у спідній білизні стали поштовхом до створення власного бренду.
Так народився Love Evolution — бренд жіночої білизни, що виділяється яскравими кольорами, серед яких переважає рожевий. Для Каті було важливо, щоб її продукт був особливим та відображав креативний підхід.
Саме тоді друг дитинства запропонував відкрити кав’ярню у Кременчуці. Катерина цю пропозицію відклала — коли вона їхала з Польщі, була впевнена, що ніколи не повернеться до готельно-ресторанного бізнесу.
Й каже, що це стало певним «закриттям гештальту»: після досвіду в Польщі вона мала в голові ідеї дизайну, кольорів, меню та атмосфери закладу. Навіть фішку — авторські вафлі, знала, як реалізувати.
Зараз всі сили Катерина вкладає в новий заклад. Каже, кайфує від процесу, від спілкування з людьми, від реалізації, навіть найсміливіших, ідей, які приходять в голову.
Ще однією частиною життя Катерини став автомобільний TTclub.ua. Спільнота однодумців спонукала її на нові ідеї, зокрема на прикрашання власної автівки.
Від гірлянд до святкових подарунків на капоті — її машина стала справжнім символом радості та креативу, привертаючи увагу та даруючи людям посмішки.
Катя дозволяє фотографуватися біля автівки всім охочим, а дітям навіть залазити на капот: для неї важливіші емоції людей, ніж подряпини на авто.
Один з результатів фотоднів поруч з прикрашеною автівкою — придбаний старлінк для військових.
Номера на її маленькій машині співзвучні з псевдонімом — Vesna. До речі він з’явився з появленням Instagram, коли Катерині було лише 14 років й вони з подружкою придумували собі нікнейми. Так в новій соцмережі з’явилися Катя Vesna й Даша Zima.
До речі, дівчина зізнається, що до вступу в TTclub.ua була доволі закритою людиною, але спільнота та їх ставлення до життя допомогли розкритися, подолати страхи й комплекси.
Катя зізнається, що неодноразово стикалася із заздрістю й агресією у свій бік. Проте не реагує на це — не хоче витрачати життєвий ресурс на негатив.
В центрі її життя завжди залишаються батьки. Вони дали Каті відчуття свободи вибору та підтримки, а також навчили головного: «Добро повертається добром».
Мрії креативної кременчужанки постійно змінюються — вона записує їх в окремому блокноті.
Щось вже здійснила. Наприклад, почала співати й записала кілька треків у студії.
Катя пише вірші й продовжує робити щось нове цікаве. Але її головне бажання залишається незмінним — бути щирою із собою, залишатися доброю людиною та надихати інших.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.