«Сильною мене зробило розлучення, а щасливою — чоловік»: майстриня солодких букетів про захоплення, яке стало бізнесом

В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» кременчужанка Світлана Ковтун прийшла з величезним букетом. Ніжно рожеві й бежеві півонії, троянди, хризантеми на вигляд мало чим відрізнялися від справжніх квітів. Проте вони були вироблені з зефіру.

Захоплення, яке переросло в малий бізнес, крім задоволення приносить ще й справжнє психологічне розвантаження.

Випробування як основа внутрішнього стрижня

Світлана народилася й виросла у Кременчуці. Проте з дитинства відчула на собі, що таке самотність і зрада найдорожчих людей.

У 13 років мати покинула доньку, вибравши нове життя без дитини. Дівчинку взяла до себе бабуся по батьковій лінії, але через складний характер підлітка передала її на виховання в інтернат.

Цей період став не лише випробуванням, а й початком формування внутрішнього стрижня. Після школи Світлана намагалася навчатися в інституті на психолога, але вже на другому курсі вийшла заміж і пішла в декрет.

— Я рано вийшла заміж, о 19 років — хотілося свою сім’ю, чоловіка, який оточить любов’ю й турботою, дасть підтримку. Дуже потребувала того, чого не мала. Ми прожили дев’ять років, виростили сина, а коли я завагітніла вдруге, він мене покинув. Поїхав на заробітки й там залишився — ми розійшлися.

Світлана залишилася одна, вагітна й з дитиною на руках. Батьків і неї не було, чоловік покинув, проте батьки чоловіка підтримали. Жінка переїхала до них в Олександрію, там народила й жила трохи більше як рік.

— Мене весь час тягнуло назад у Кременчук. Я розуміла, що тут нікого немає, проте вирішила спробувати. Завдяки підтримці куми, яка допомогла знайти онлайн-роботу, квартиру, ми переїхали.

Від копірайтингу до власного цеху

Світлана згадує, як непросто було, але саме ця ситуація її загартувала, зробила сильною, навчила знаходити вихід зі складних ситуацій й самостійно долати труднощі, що стають на шляху.

Почавши з копірайтингу за мізерну плату, жінка перейшла до сумісних закупівель дитячого одягу, фотографувала ростовки та продавала речі через соцмережі.

— Поруч в Горішніх Плавнях трикотажна фабрика, сказала мені одна знайома. Ти можеш купляти ростовку й продавати через Інтернет. Я не сильно вірила в успіх, проте спробувала, і якось воно в мене добре пішло. За тиждень я відправляла до 100 посилок. На кожній заробляла 20-30 грн, в місяць виходило вісім-десять тисяч — у 2015 році це були непогані гроші. Я почувалася справжньою багачкою!

А потім жінка вирішила спробувати запустити власний бізнес. Навіщо купляти чужу продукцію, якщо я можу відкрити цех й самостійно виготовляти речі, подумала Світлана.

Вона купила машинки, найняла швачок, знайшла ринки збиту. Каже, навіть сама не очікувала такого успіху.

— 90% нашого асортименту — це дитячі речі: піжами, футболки, шорти, спортивні костюми, шапки. За три роки роботи я сама заробила і купила будинок і машину Hyundai Accent. Дуже цим пишалася! Адже це була моя справжня перемога над труднощами, які я подолала власним трудом, наполегливістю й бажанням якісно жити.

Тоді в житті Світлани з’явився чоловік, який не тільки повірив в неї, підтримав, але й полюбив її та синів.

— Спочатку він віддав мені свої заощадження, щоб я придбала нові швейні машинки, докупила закрійне обладнання, збільшила прибуток, а потім віддав своє серце й свою любов. Він зробив мене по-справжньому щасливою.

«Солодкий бізнес»

А потім почалося повномасштабне вторгнення. Багато ринків збиту стали недосяжні. Тканини з Туреччини подорожчали через закриті порти, собівартість зросла вдвічі. Обсяги впали. В Харкові під час обстрілу постраждали торгові точки, де реалізовувалася продукція. Світлана вимушена була скоротити виробництво.

Наразі вона підтримує бізнес, але часто працює «в нуль», щоб не залишити працівників без доходу.

— Коли замовлень стало зовсім мало, я зрозуміла — треба шукати інший напрямок, проте під час війни починати щось нове складно. Я була засмучена, але чоловік мене підтримував у всьому й заспокоював, що прийде час і я знайду те, що потрібно.

Шукаючи нові шляхи, Світлана відкрила для себе кондитерське мистецтво. Вона почала готувати тортики й тістечка. Аж згодом сама не помітила, як захопилася.

Вона робила кекси, печиво, торти, капкейки, кендібари. Одного разу спробувала зробити зефірні квіти.

— Це непросто. Адже все робиться вручну, кожен листочок, пелюсточка виводиться окремими насадками.

Захопившись виготовленням зефірних букетів, почала проходити курси, вкладати гроші в обладнання, зокрема купила сушилку й потужний міксер.

Зефірні квіти стали для неї не просто захопленням, а медитацією, способом перезавантажитися.

— Для мене це як медитація, ти виводиш квітки й не помічаєш часу. Не встиг обернутися, а вже дві години пролетіло. І перед тобою ціла купа квітів лежить на столі. Мене ця робота перевантажує, це справжній релакс, який дає мозку відпочити й насолодитися процесом.

Світлана каже, що багато разів навіть вибухів не помічала — настільки захоплювалася.

Кондитерство — поки що не бізнес, але вже серйозне захоплення з потенціалом. Першими клієнтами стали її подруги та підписники в Instagram. Згодом завдяки «сарафанному радіо» продукцію стали купляти по всій Україні.

— На майбутнє в мене є ідея закрити повністю трикотажку й відкрити невеличку кондитерську студію, де можна буде навчати, проводити майстер-класи з вироблення десертів, зефірних квітів. Дуже хочу передавати свої знання всім охочим.

Кухня = волонтерський штаб

Ще один напрямок, якому жінка приділяє багато уваги, це волонтерство. Світлана Ковтун вважає, що під час війни кожен, хто знаходиться в тилу, має допомагати військовим.

— Зборів дуже багато й всім хочеться закинути гроші. Проте через низький рівень доходу, ми наразі не маємо можливості донатити великі суми. Тому я пішла іншим шляхом. Моя знайома з Павлиша робить збори для певних бригад і організовує благодійні ярмарки. Ось саме для таких ярмарків я виготовляю десерти й передаю для реалізації. Люди самі визначають суму донату, за який можуть придбати продукцію.

На питання про кількість переданих виробив Світлана лише посміхається у відповідь. Каже, важко порахувати.

Наприклад, минулого разу привезла 100 десертів в склянках, багато боксів з порційними тортами, пончиками, льодяниками.

— Вся машина завантажена була великими коробками. Я кілька днів «жила в кухні», була втомлена, але щаслива. І коли я приїхала на ярмарку і ми з машини дістали всі ці смаколики, я кайфувала! Зібрані кошти — в той раз понад 15 тис. грн, були спрямовані на конкретну бригаду.

Світлана каже, що іноді пише в Інстаграмі, що буде готувати на ярмарку й люди теж скидають кошти на придбання продуктів для виготовлення десертів. І це працює. Хоча частіше все купляє за власний кошт.

— Ми часто з чоловіком донатимо. Якось одна волонтерка не могла закрити військовий збір, не вистачало 18 тис. грн. Вона просто плакала від того, що збір зупинився. Ми вирішили допомогти й самі закрили всю суму. На той момент в нас залишилося лише 2 тис. грн на тиждень життя, проте ми навіть не замислилася, чи правильно робимо. Відповідь — так, правильно! І робили би частіше, якби мали вільні кошти.

Мої руки витягують мене з будь-якої прірви

Світлана Ковтун — не просто підприємниця й волонтерка. Вона приклад того, як з відчаю може вирости незалежність, бізнес і навіть щастя.

Вона не забуває, як важко було, але не дозволяє цьому її зупиняти.

Вірити у свої руки, у підтримку близьких, у ЗСУ і впевнено дивитися у майбутнє — це про неї.

Вона весела, незламна оптимістка.

Вона щаслива жінка, мати, захоплена майстриня й представниця малого жіночого бізнесу, яким непросто займатися в будь-які часи, а коли йде війна — особливо. Але Світлана не боїться труднощів.

— Сильною мене зробило розлучення, а щасливою — мій чоловік. А ще — мої руки. Бо саме вони витягують мене з будь-якої прірви, — сміється жінка.