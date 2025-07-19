Валерії Лисиці-Кондратенко 27 років. Вже два роки вона — директорка різновікової модельної школи UNIQUE MODEL PROJECT.
Молода, цілеспрямована дівчина розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про себе й про те, як займатися бізнесом у часи війни, про виклики та плани на майбутнє.
Валерія з села Піщане. Її дитинство пройшло в непростих умовах — дівчина росла без батька, грошей катастрофічно не вистачало, проте мама її у всьому підтримувала. Це допомогло повірити в себе.
По закінченню піщанської школи Валерія вступила вчитися в педагогічний коледж й саме там познайомилася з кременчуцьким фотографом Олександром Попенко.
Він побачив в дівчині потенціал, помітив її привабливість, красу й запропонував спробувати себе в моделінгу.
Щоб сплачувати за навчання в модельній школі, Валерія відмінно вчилася в педколеджі й отримувала стипендію, яку цілком вкладала в свій розвиток. Через три місяці їй запропонували перший модельний контракт — погодилася одразу, але продовжила навчання, бо розуміла: знань багато не буває.
Після завершення модельної школи, почала шукати можливості. Через проблемну шкіру за кордон полетіти не могла, тому погоджувалася майже на всі зйомки тут в Україні. У Кременчуці працювала з усіма фотографами, брала участь у різних проєктах.
Поринувши в моделінг, Валерія швидко з’ясувала, що «пенсійний вік» у моделей настає в 24 роки. Тож треба було шукати, як перетворити улюблену справу в можливість заробляти гроші в майбутньому.
Саме тоді дівчина отримала пропозицію від двох кременчуцьких підприємниць Даші й Маші, які вирішили відкрити модельну школу, прийти до них консультанткою й викладачкою.
Тож з перших днів існування нової модельної школи з’явилася група для дорослих. Спочатку це було лише десять жінок, згодом набралася повноцінна група, а зараз вже існує три дорослі групи по 15-20 осіб.
Перші місяці Валерія працювала в школі викладачкою, згодом стала співвласницею, а коли обидві засновниці вирішили відійти від справ, молода дівчина цілком взяла на себе керування школою.
Їй було 25 років. В країні — війна. Як це займатися бізнесом, коли немає впевненості у завтрашньому дні? Чи не було страшно, що не буде бажаючих? Чи не боялася конкуренції, адже в Кременчуці кілька модельних шкіл?
Валерія зізнається — було непросто.
По-перше, через велику відповідальність за інших людей, за їх безпеку — у школі багато учнів різного віку. Наймолодшій дівчинці — п’ять рочків, і за всіх директорка несе власну відповідальність.
Це вже третій великий показ, який пройшов у школі. І кожного разу події збирають більше людей, стають більш яскравими. Яким буде наступний показ, важко спрогнозувати.
До речі, в програмі навчання школи є уроки психології, які не тільки допомагають розібратися в собі, але й сприяють відпрацюванню самостійності, вмінню приймати рішення, брати на себе відповідальність.
Валерія підкреслює, що регулярно працює з психологом і це допомагає пропрацювати різні тригери, страхи, невпевненість, а також зрозуміти, що кожна людина повинна нести світло.
Валерія підкреслює, що не відчуває ніякої різниці в спілкуванні з учнями. Хоч це дівчинка п’яти років, хоч жінка 55, вона зі всіма однаково ділиться знаннями, які має.
Попри молодість, Валерія часто приймає складні рішення.
Крім керівництва модельною школою Валерія Лисиця-Кондратенко є засновницею власного бренду прикрас. Вона продовжує брати участь у зйомках, рекламує різні бренди та будує плани на майбутнє. Але основні сили спрямовує все ж таки на моделінг.
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