#Жіночасправа «Фото ню для мене — табу», — директорка модельної школи Валерія Лисиця-Кондратенко про «красивий» бізнес у часи війни

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 353

Мода — це не вік, а стан душі, тому моделінгом можна займатися і в 15, і в 50, і в 75 років

Валерії Лисиці-Кондратенко 27 років. Вже два роки вона — директорка різновікової модельної школи UNIQUE MODEL PROJECT.

Молода, цілеспрямована дівчина розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про себе й про те, як займатися бізнесом у часи війни, про виклики та плани на майбутнє.

«Стану першою бізнес-вумен в нашій сім'ї»

Валерія з села Піщане. Її дитинство пройшло в непростих умовах — дівчина росла без батька, грошей катастрофічно не вистачало, проте мама її у всьому підтримувала. Це допомогло повірити в себе.

— Я дуже люблю село Піщане, в якому виросла, обожнюю школу, де формувалась як особистість. Проте завжди мріяла про більше. Тоді навіть не думала про моделінг, проте мислила масштабно, будувала масштабні плани, и мала впевненість, що обов’язково буду мати власну справу. Жила з усвідомленням, що стану першою бізнес-вумен в нашому сімейному колі.

По закінченню піщанської школи Валерія вступила вчитися в педагогічний коледж й саме там познайомилася з кременчуцьким фотографом Олександром Попенко.

Він побачив в дівчині потенціал, помітив її привабливість, красу й запропонував спробувати себе в моделінгу.

— Саша, я бідна, який моделінг, там гроші потрібні — такою була моя відповідь. Проте він переконав, сам зателефонував директору модельної школи і попросив подивитися на мене. Саме з цього почався мій шлях, який в результаті став справою життя.

Від мрії до дії

Щоб сплачувати за навчання в модельній школі, Валерія відмінно вчилася в педколеджі й отримувала стипендію, яку цілком вкладала в свій розвиток. Через три місяці їй запропонували перший модельний контракт — погодилася одразу, але продовжила навчання, бо розуміла: знань багато не буває.

Після завершення модельної школи, почала шукати можливості. Через проблемну шкіру за кордон полетіти не могла, тому погоджувалася майже на всі зйомки тут в Україні. У Кременчуці працювала з усіма фотографами, брала участь у різних проєктах.

— Треба у сукні на снігу полежати — я готова, треба з конями — зовіть, треба в болото залізти по пояс — добре, зробимо. Єдине табу — це фото ню. Я не погоджуюсь і ніколи не погоджувалася на такі фотосесії.

Поринувши в моделінг, Валерія швидко з’ясувала, що «пенсійний вік» у моделей настає в 24 роки. Тож треба було шукати, як перетворити улюблену справу в можливість заробляти гроші в майбутньому.

Саме тоді дівчина отримала пропозицію від двох кременчуцьких підприємниць Даші й Маші, які вирішили відкрити модельну школу, прийти до них консультанткою й викладачкою.

— Я розповіла своє бачення, підказала, що потрібно для успішної роботи модельної школи, дала контакти викладачів. Одразу запропонувала їм створити саме різновікову модельну школу, бо вже тоді бачила попит на зрілих моделей. До того ж, насправді багато жінок мріють спробувати себе як модель, але не мають такої можливості.

Тож з перших днів існування нової модельної школи з’явилася група для дорослих. Спочатку це було лише десять жінок, згодом набралася повноцінна група, а зараз вже існує три дорослі групи по 15-20 осіб.

Про виклики, конкуренцію й власні страхи

Перші місяці Валерія працювала в школі викладачкою, згодом стала співвласницею, а коли обидві засновниці вирішили відійти від справ, молода дівчина цілком взяла на себе керування школою.

Їй було 25 років. В країні — війна. Як це займатися бізнесом, коли немає впевненості у завтрашньому дні? Чи не було страшно, що не буде бажаючих? Чи не боялася конкуренції, адже в Кременчуці кілька модельних шкіл?

Валерія зізнається — було непросто.

По-перше, через велику відповідальність за інших людей, за їх безпеку — у школі багато учнів різного віку. Наймолодшій дівчинці — п’ять рочків, і за всіх директорка несе власну відповідальність.

— Одне з останніх випробувань на міцність — наш модельний показ, який відбувся 6 липня. Це була фінальна робота наших учнів, до якої вони готувалися кілька місяців. Були задіяні понад 300 людей, і тут зранку — приліт по місту! Що робити? Відміняти подію чи проводити? Всі розгублені, засмучені. Але я прийняла важливе рішення, й ми провели показ. Чим ще раз довели, ми — незламні! Попри війну ми вміємо бути красивими, можемо нести світло в цей світ!

Це вже третій великий показ, який пройшов у школі. І кожного разу події збирають більше людей, стають більш яскравими. Яким буде наступний показ, важко спрогнозувати.

— Я хочу створити щось нове, щось свіже, красиве, що принесе задоволення людям й покаже в черговий раз, як важливо нести красу!. Ви ж пам’ятаєте, що краса врятує світ? От саме в цьому напрямку ми і працюємо!

До речі, в програмі навчання школи є уроки психології, які не тільки допомагають розібратися в собі, але й сприяють відпрацюванню самостійності, вмінню приймати рішення, брати на себе відповідальність.

Валерія підкреслює, що регулярно працює з психологом і це допомагає пропрацювати різні тригери, страхи, невпевненість, а також зрозуміти, що кожна людина повинна нести світло.

— Я стала інакше ставитися до наших конкурентів. Розумію, що клієнтів на всіх вистачить. І це дуже добре, що в нашому маленькому місті є кілька різних можливостей для дівчат і жінок відчути себе моделями. Адже комусь підходить наша школу, комусь — інша. Зараз у Кременчуці не тільки ми маємо дорослі групи. І якщо раніше я раділа тому, що нас копіюють, то тепер думаю, скільки жінок можуть стати трішечки щасливішими, завдяки нашій роботі.

«Відчуваю себе справжнім Титаном»

Валерія підкреслює, що не відчуває ніякої різниці в спілкуванні з учнями. Хоч це дівчинка п’яти років, хоч жінка 55, вона зі всіма однаково ділиться знаннями, які має.

— Я є експерткою в своїй сфері і щиро ділюся своїми знання. Я не вчу людей жити, не вчу психології, а розказую, як красиво ходити, як тримати себе, щоб виглядати шикарно, А жінка у будь якому віці прагне цього. Точно знаю, що вік — це лише цифра. Важливо те, що ти прожив, твій досвід. І хоч мені всього 27, а відчуваю себе набагато старшою.

Попри молодість, Валерія часто приймає складні рішення.

— Мені часто треба бути справжнім Титаном, витримувати фізичні й моральні навантаження. Це важко. Мене не буває вдома, я іноді забуваю про свою жіночність. Але в мене є людина — мій чоловік Богдан, який підтримує й нагадує, що я жінка. Але завжди важливо самій розуміти, що потрібно ловити баланс, й встигати бути сильною і жіночною та ніжною одночасно.

Про плани на майбутнє

Крім керівництва модельною школою Валерія Лисиця-Кондратенко є засновницею власного бренду прикрас. Вона продовжує брати участь у зйомках, рекламує різні бренди та будує плани на майбутнє. Але основні сили спрямовує все ж таки на моделінг.