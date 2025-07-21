У Кременчуці випустили конверти, присвячені 50-річчю товариства нумізматів

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У понеділок, 21 липня, на головпоштамті відбулося погашення марок на конвертах, які випустили до 50-річчя Кременчуцького товариства нумізматів.

— У нашому місті раніше було дуже багато колекціонерів. Найвідоміші Петро Потапен ко, Михайло Хорольський, Іван Бур’янов, Павел Пуценко. Це були справжні метри нумізматики. Цих людей вже немає, але товариство існує й донині. Воно було засновано у 1975 році. Мене вибрали головою, і з того я часу я очолюю нашу спілку, — розповів Анатолій Шаін, голова Кременчуцького товариства філателістів.

На головпоштамті погасили одразу чотири конверти: два із зображеннями членів товариства, один — зі знаком товариства й ще один конверт присвятили 80-річчю голови товариства Анатолію Шаіну.