У Кременчуці випустили конверти, присвячені 50-річчю товариства нумізматів

У понеділок, 21 липня, на головпоштамті відбулося погашення марок на конвертах, які випустили до 50-річчя Кременчуцького товариства нумізматів.
На головпоштамті погасили одразу чотири конверти: два із зображеннями членів товариства, один — зі знаком товариства й ще один конверт присвятили 80-річчю голови товариства Анатолію Шаіну.
Нагадаємо, на початку місяця у Кременчуці презентували ювілейну марку до 65-річчя льотного коледжу.
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