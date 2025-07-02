У Кременчуці презентували ювілейну марку до 65-річчя льотного коледжу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 91

До 65-річчя Кременчуцького льотного коледжу провели спецпогашення ювілейної марки «Кременчук — місто легенд». Подія вшанувала внесок закладу у підготовку авіаторів і обороноздатність України

Сьогодні зранку, 2 липня, у головпоштамті Кременчука відбулося урочисте спецпогашення ювілейної марки, присвяченої 65-річчю з дня заснування Кременчуцького льотного коледжу. Цей символічний захід мав на меті вшанувати історію навчального закладу, що готує українських авіаторів уже понад шість десятиліть.

Нова поштова марка прикрашена гербом Кременчука і носить назву «Кременчук — місто легенд». Поряд із нею представили і спеціальні конверти, створені на честь ювілею. Всі охочі могли отримати відбиток пам’ятного штемпеля — знак офіційного введення марки в обіг.