У Кременчуці презентували ювілейну марку до 65-річчя льотного коледжу

До 65-річчя Кременчуцького льотного коледжу провели спецпогашення ювілейної марки «Кременчук — місто легенд». Подія вшанувала внесок закладу у підготовку авіаторів і обороноздатність України
Сьогодні зранку, 2 липня, у головпоштамті Кременчука відбулося урочисте спецпогашення ювілейної марки, присвяченої 65-річчю з дня заснування Кременчуцького льотного коледжу. Цей символічний захід мав на меті вшанувати історію навчального закладу, що готує українських авіаторів уже понад шість десятиліть.
Нова поштова марка прикрашена гербом Кременчука і носить назву «Кременчук — місто легенд». Поряд із нею представили і спеціальні конверти, створені на честь ювілею. Всі охочі могли отримати відбиток пам’ятного штемпеля — знак офіційного введення марки в обіг.
Про значення події розповів голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр:
Особливо зворушливим був виступ Тетяни Булат, завідувачки відділення дозвілля Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ:
Під час заходу неодноразово лунали слова подяки працівникам коледжу, які зберігають традиції й водночас готують нове покоління професіоналів. Відзначили й внесок закладу в обороноздатність країни.
На завершення заходу пролунало побажання, аби наступна ювілейна марка вийшла вже у мирний час — з єдиним гаслом: «Кременчуцький льотний коледж вітає з Днем Перемоги».
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