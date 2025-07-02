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У Кременчуці презентували ювілейну марку до 65-річчя льотного коледжу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 91

 До 65-річчя Кременчуцького льотного коледжу провели спецпогашення ювілейної марки «Кременчук — місто легенд». Подія вшанувала внесок закладу у підготовку авіаторів і обороноздатність України

Сьогодні зранку, 2 липня, у головпоштамті Кременчука відбулося урочисте спецпогашення ювілейної марки, присвяченої 65-річчю з дня заснування Кременчуцького льотного коледжу. Цей символічний захід мав на меті вшанувати історію навчального закладу, що готує українських авіаторів уже понад шість десятиліть.

Нова поштова марка прикрашена гербом Кременчука і носить назву «Кременчук — місто легенд». Поряд із нею представили і спеціальні конверти, створені на честь ювілею. Всі охочі могли отримати відбиток пам’ятного штемпеля — знак офіційного введення марки в обіг.

Про значення події розповів голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр:

— 65 років нашому льотному коледжу, який випустив дуже багато льотчиків. Це велике свято для міста, і ми продовжуємо створювати такі події у філателії. Робимо конверти, проводимо погашення — зберігаємо традиції і пам’ять.

Особливо зворушливим був виступ Тетяни Булат, завідувачки відділення дозвілля Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ:

— Сьогодні рівно 65 років, як наш заклад відкрив свої двері першим курсантам. Кременчуцький льотний — це не просто навчальний заклад. Це — гордість міста, регіону, України. Наші випускники літають у всьому світі. Дехто нині боронить небо над Україною, дехто — вже спостерігає з неба янголом. Але всі вони — приклад для молоді. Ми щиро вдячні Володимиру Миколайовичу Скляру за збереження історії — не лише нашого коледжу, а й усього міста.

Під час заходу неодноразово лунали слова подяки працівникам коледжу, які зберігають традиції й водночас готують нове покоління професіоналів. Відзначили й внесок закладу в обороноздатність країни.

На завершення заходу пролунало побажання, аби наступна ювілейна марка вийшла вже у мирний час — з єдиним гаслом: «Кременчуцький льотний коледж вітає з Днем Перемоги».


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Автор: Сабіна Юркіна
Теги: льотний коледж марки конверти спецпогашення філателія Тетяна Булат Володимир Скляр
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