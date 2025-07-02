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Суди на Полтавщині винесли понад сотню вироків за корупцію за п’ять місяців

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 114

 Найчастіше карають за порушення в деклараціях, а не за хабарі

Протягом січня–травня 2025 року українські суди винесли 2032 рішення у справах, пов’язаних із корупцією. Це на 37% більше, ніж торік, але все ще менше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє аналітична платформа OpenDataBot.

Найбільше вироків — 182 — ухвалили суди на Вінниччині. На Полтавщині за п’ять місяців було 102 рішення.

Понад 73% справ (1487 випадків) стосуються несвоєчасного подання декларацій або помилок у них. За рік ця категорія виросла в п’ять разів. Водночас кількість вироків за хабарі зменшилася майже удвічі — до 347, а за конфлікт інтересів — на 80% (70 випадків).

У більшості випадків — 97% — обвинувачені отримують штраф. Реальне ув’язнення суди призначили лише 44 особам.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» цьогоріч аналізував декларації посадовців Кременчука та Полтавщини. Так ми писали про те, що задекларували міський голова Кременчука Віталій Малецькийвиконувач обов'язків очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, нардепи від Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан, а також начальник поліції області Євген Рогачов.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: декларації корупція суди статистика
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