На Полтавщині зіткнулися бус та легковик: загинув водій легковика

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Учора, 1 липня, близько 18.00 на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин поблизу села Млини Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Відомо, що на дорозі зіткнулися автомобіль Iveco, яким керував 45-річний мешканець Львова, та Opel Zafira.

У результаті зіткнення 59-річний водій Opel від отриманих травм помер на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині зіткнулися два легковики: один із водіїв загинув на місці.