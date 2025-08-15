Від заводських цехів до власного бренду: кременчужанка Віталіна Вусик перетворила хобі на справу життя

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 517

З дитинства Віталіна любила створювати щось особливе. Вона перешивала мамині речі, щоб зробити їх унікальними. Проте після школи пішла шляхом, який для неї вибрали батьки: навчалася в політеху, працювала на нафтопереробному заводі.

— Мої батьки працювали на заводі, чоловік працював на заводі, здавалося, моя доля продовжувати робочу династію. Так і сталося — я влаштувалася в відділ реалізації нафтопродуктів і паралельно закінчила ще один виш, отримала диплом економіста. Але цифри та таблиці задоволення не приносили, хоч і давали стабільність і впевненість.

Віталіна весь час думала, чим може ще займатися, щоб і гроші заробляти, і радість отримувати. Рішення прийшло, коли народилася третя дитина — донька Еріка, й жінка перебувала в декретній відпустці.

Згадує, як одного дня, зайшла в магазин із дитячими товарами придбати шапочку для дівчинки, але наткнулася на хамство продавчині. Розчарована, зі сльозами на очах пішла додому без покупки. Проте, саме ця ситуація дала поштовх до дій, які в майбутньому перетворилися на власний бренд Віталіни Вусик.

— Я згадала про своє вміння шити. У шафі лежав клаптик тканини, я його швиденько розкроїла, додала мереживо, з якого зробила квіточку — вийшла дуже симпатична дитяча шапочка. Майже без затрат і дуже красиво. Коли на вулиці інші мамочки побачили нашу обновку, почали розпитувати, де ми придбали «таку красу». Так з’явилися перші замовлення.

Перші кроки до власної справи

Початок був непростим. Країну будоражило. Це був 2014 рік — невідомість, буремні часи, відсутність впевненості в завтрашньому дні. На диво, саме це допомогло жінці сконцентруватися на новому захопленні.

— Я перестала дивитися телевізор і з головою занурилася у творчість. Щось вигадувала, щось підглядала в Інтернеті. З кожним днем з’являлися нові замовники. Спочатку шити доводилося з секонд-хенду, розпорюючи футболки та створюючи з них шапочки. Заробляти багато не виходило, проте «вільні» гроші з’явилися. Я дуже пишалася, коли до чоловікової зарплатні додавала в сімейний бюджет 40 грн, які заробила з шапочки, зшитої власноруч.

Коли прийшов час виходити з декретної відпустки, перед Віталіною встала непроста задача: що обрати — улюблену справу, яка майже не приносить грошей, чи завод і стабільну зарплату?

Жінка зізнається, що ніяк не могла вирішити, все обмірковувала, зважувала, аж поки не прочитала фразу, яке перевернула її свідомість й поставила остаточну крапку.

— Герой роману «Бог завжди подорожує інкогніто» сказав: «Я не бачу себе в майбутньому на цьому місці». Це було про мене! Я теж не бачила себе на заводі. Тому впевнено прийшла у відділ кадрів і написала заяву про звільнення. Коли в мене спитали, на яку зарплату я йду (на заводі заробляла до 8000 грн), відповіла — на 20! Хоча насправді в мене виходило заробити десь 500 грн.

Проте бажання було на мільйон!

Бажання шити й бажання продавати вироби на ту суму, яку назвала.

«Так з’явилася "Corona.HM"»

Крок за кроком жінка йшла до цілі. Вона вже замовляла польські тканини, продавала вироби в Інтернеті. Коло клієнтів розширювалось — вироби не мали конкуренції, адже не походили на інші й шилися за індивідуальним замовленням.

— Раптом я з’ясувала, що одна з моїх знайомих, з якою я ділилася планами, вкрала мою ідею й теж почала виробляти такі самі шапочки. В неї були гроші на розвиток бізнесу, був вільний час — я розуміла, що вона зможе швидко розкрутитися й «задавити» мене. Це вибило мене зі стану рівноваги, я тиждень плакала.

Але ця ситуація стала поштовхом до стрімкого розвитку. Заспокоївшися, Віталіна вирішила вкладатися не тільки в виробництво, але й у власне навчання. Закінчила курс «Як заробити на рукоділлі», знайшла наступний — з маркетингу.

— Вже на другому занятті була вправа — придумати назву власній фірмі. Я в той час шила шапочку, на якій була зображена корона. Ось і подумала, хай буде Corona.HM… Так був започаткований наш бренд.

За пів року жінка пройшла кілька навчальних курсів і з початком осіннього сезону змогла розширити асортимент, придбати оверлок, налагодити продаж. Проте продовжувала використовувати тканину з речей, які придбала в секондхенді.

Одну з шапок Віталіна зшила для своєї тітки, яка працювала в Італії. Ексклюзивну річ помітили італійці й на наступний приїзд в Україну жінка везла велике замовлення для закордонних оцінювачів хендмейду.

— Ми зробили 20 теплих комплектів: шапка+хомут, прикрасили їх і на кожну поставили цінник 20 євро. Я тоді сміялася: «До нас секонд їде, ми тут його переробили й назад відправили. Вийшло справжнє ековиробництво». Завдяки цьому замовленню ми зробили перший крок виходу на міжнародний ринок.

Стрімкий рух вперед

Цікавитися тим, як рухається бізнес у конкурентки, не було ні бажання, ні часу. Віталіна стрімко рухалася вперед. Справжнім хітом стали шапочки-шоломи для дітей у вигляді звірят. Спочатку з’явилися шоломи у вигляді ведмедиків, потім зшили шолом-сову, далі були киці, пандочки, динозаврики.

— Навіть єдинонорожок був! Ми й не помітили, як шапки-шоломи стали у нас бестселерами, локомотивним продуктом. У мене на той час уже з’явилася помічниця — ми працювали в парі. Згодом з’явилася закрійниця. А потім одна з клієнток запитала, чи можу я пошити сукню. І це питання хоч і застало зненацька, але стало початком нового напрямку.

Згодом у колекції з’явилися сукні «Шарм», практичні, зручні та стильні, які можна носити і на свято, і в будні: з відкритою спинкою, пишною спідницею, кишенями та бантами на плечах. Сукні швидко стали популярними й Віталіна отримувала безліч замовлень з усіх кутків України й з-за кордону.

— Восени ми шили шапочки, влітку — сукні, аж поки не почався ковід… Проте й це випробування дало новий поштовх. Ми швидко відреагували на потреби ринку й перелаштували нашу майстерню на виробництво масок із натуральних тканин. Це дозволило не лише врятувати бізнес, а й допомогти іншим.

Віталіна згадує, що до роботи залучили майже всіх швачок-надомниць, придбали електроножиці й дуже швидко шили партії масок.

— Ми майже не спали. Ми шили оптові замовлення, донатили маски на наш пологовий, навіть відправляли замовлення в Англію. Це допомогло нам розплатитися за пошив 500 суконь, які ми готували до випускних, і які виявилися непотрібними через заборону всіх заходів. Замовлення було на 100 тисяч грн! За п’ять років роботи з 40 грн виторгу ми змогли дійти до таких обсягів.

До речі ті сукні продаються й досі. Вони такого крою, що їх можна і під кросівки одягти, і з косухою носити.

— Ми практикуємо покази мод. На одному з них дівчата були в шкіряних кепочка, косухах і в наших сукнях. Квіти зі шкірою дуже класно поєднуються.

2022 рік приніс чергове випробування. Через відсутність замовлень, виробництво з орендованого приміщення перевезли на дачу. Проте довго без роботи не були.

— Протягом двох тижнів клієнти почали питати, чи ми працюємо, бо хотіли замовити речі.

Поступово відновили виробництво. Шили комбінезони й костюми. Дуже успішною стала партія патріотичних футболок всіх розмірів, а на зиму знов повернулися до хіту продажів — шапок. Вони їхали в усі кутки світу: в Канаду, Америку, Норвегію.

І хоч роботи вистачало, Віталіна весь час сумувала. Каже, до повномасштабного вторгнення багато її клієнтів були з Маріуполя, і коли звідти почали повертатися посилки, жінка не мала сил стримати сльози.

— Я не знала, чи живі ті діти, яким ці посилки надсилалися… Це біло жахливо.

«Мрію, щоб мої шапочки стали «Товаром року»

Сьогодні Віталіні Вусик 46. Вона займається улюбленою справою, є власницею бренду з назвою «Корона». Це невеликий, але стабільний бізнес. Вона не шкодує, що колись прийняла рішення змінити роботу.

Разом із чоловіком, який теж залишивши роботу на заводі, жінка розвиває виробництво. Вона продовжує навчатися й вперто йде до своєї мети. Каже, що саме впертість, а також надзвичайно складні умови є її суперсилою й допомагають долати труднощі та досягати задуманого.

Її мрія — вивести свої шапочки на міжнародні маркетплейси й отримати титул «Товар року».

— Колись в дитинстві я шила щось незвичайно, не як у всіх, на що звертали увагу люди. Зараз я створюю вироби, на які люди оглядаються. І мені це дуже подобається.

Проте, Віталіна не тільки підприємниця. Вона, перш за все, жінка. І хоча протягом 11 років всі свої сили й час вона вкладала тільки в розвиток бізнесу, сьогодні присвячує його собі.

— Я організувала жіночий клуб, вивчаю англійську, ходжу на побачення з чоловіком. Так, ми щотижня влаштовуємо собі романтичні зустрічі, щоб зберігати наше кохання. Останні декілька років, через війну, ми навчилися бути щасливими в моменті. Цінувати те, що маємо й любити те, чим займаємось. Я люблю свою сім’ю, свою справу, своїх друзів. Люблю життя й рух вперед, рух вгору. Це мене надихає.