Кременчуківці чули вибухи

21 серпня, близько 5.20, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Ймовірно, працювала протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух крилатих ракет на Полтавщині у південному напрямку.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична та нафтопереобна інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря. Значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення.
