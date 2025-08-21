Нічна атака РФ: по Україні випустили понад 600 дронів і ракет

У ніч з 20 на 21 серпня (з 18.40 20 серпня) Росія здійснила масований повітряний удар по Україні: застосували 614 засобів нападу — серед них 574 ударні дрони Shahed і імітатори, 4 аеробалістичні ракети Х‑47М2 «Кинджал», 2 балістичні ракети Іскандер‑М/KN‑23, 19 крилатих ракет Х‑101, 14 «Калібрів» з акваторії Чорного моря та 1 невстановленого типу з Криму. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Українські сили захисту, включаючи авіацію, зенітні ракетні війська, частини РЕБ, безпілотники та мобільні вогневі групи, зуміли збити або подавити 577 повітряних цілей: 546 російських дронів Shahed і імітаторів, 1 ракету «Кинджал», 18 Х‑101 та 12 «Калібрів». Інформація щодо Іскандерів наразі уточнюється.

Збиті цілі спричинили падіння уламків у 3 локаціях, а влучення зафіксовані в 11 місцях.

Нагадаємо, близько 5.20 у Кременчуцькій громаді було чутно вибухи — ймовірно, збили ракету Х‑101.