Як правильно оформити неповнолітнього працівника: пояснення податкової

Сьогодні, 09:03

Роботодавець має повідомити ДПС до початку роботи і внести дані до реєстру

Податкова служба нагадала про правила оформлення неповнолітніх працівників. Роботодавці зобов’язані повідомити про прийняття на роботу особи до 18 років ще до того, як вона приступить до виконання обов’язків. Повідомлення подають у письмовій або електронній формі разом з електронною копією.

Дані про неповнолітнього працівника вносять до Реєстру застрахованих осіб. Крім того, його слід окремо зафіксувати в Журналі обліку працівників із зазначенням дати народження.

Доходи неповнолітніх оподатковуються так само, як і в дорослих працівників. Проте вони можуть мати право на податкову соціальну пільгу, якщо відповідають вимогам статті 169 Податкового кодексу.

У податковій наголошують: легальне працевлаштування гарантує соціальний захист працівника та надходження до бюджету. А порушення порядку оформлення може призвести до адміністративної відповідальності для роботодавця.