Рада підтримала надання відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила рік за контрактом

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 48

У законопроєкті пропонується надати таким військовозобов'язаним відстрочку від призову за мобілізацією строком на 12 місяців з дня звільнення

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13574 про внесення зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Метою законопроєкту є встановлення підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістам, які під час дії воєнного стану у віці від 18 до 25 років, маючи право на відстрочку добровільно вступили на військову службу за контрактом строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню.

Для цього у законопроєкті передбачено доповнити ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою нормою. Такі особи у цей період можуть бути призвані на військову службу лише за їх згодою.

Необхідність встановити нову підставу для відстрочки від призову по мобілізації пов’язана з тим, що після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку та згідно з чинним законодавством можуть бути мобілізовані хоч наступного дня після взяття їх на військовий облік.

Як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років

Нагадаємо, що 28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24».

Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду в розмірі 1 млн грн, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Нещодавно ми писали, що укладати «Контракт 18-24» дозволили усім бойовим підрозділам Сил оборони України.

Ми також оприлюднили роз’яснення Міноборони, які види виплат передбачені військовим за «Контрактом 18-24».

Раніше ми писали, що контракти на військову службу, схожі на програму залучення до Сил оборони України чоловіків віком 18-24 років, можуть запропонувати й іншим категоріям чоловіків, зокрема й старшим за віком

У травні ми писали про те, як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.

Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт відстрочка мобілізація контракт молодь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

