Понад 10 тисяч ув’язнених добровільно стали на захист України — Мін'юст

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 151

До лав Сил оборони добровільно мобілізувалися понад 10 тисяч людей, що відбували покарання у місцях позбавлення волі. Вони отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації до Сил оборони України. Про це Мін'юст повідомив на запит видання NV.

У відповіді зазначили, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби під час проведення мобілізації.

При цьому звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених. Зокрема, в армію не потраплять ті люди, хто засуджений за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб (або за вбивство з особливою жорстокістю, чи поєднаного із сексуальним насильством), та ті особи, що були засуджені за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11709 - 1, який дає змогу деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і лише добровільно.

В ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, має залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання.

Нагадаємо, наприкінці липня ми повідомляли, що до лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них 100 жінок.

У травні ми писали, що процес залучення засуджених до лав ЗСУ триває і за останній рік, після ухвалення відповідного закону, вже понад 8 500 колишніх в’язнів приєдналися до військових підрозділів, а близько 1500 виявили бажання мобілізуватися. Таким чином, мобілізація засуджених не лише поповнює лави ЗСУ, а й демонструє їхню готовність добровільно захищати Україну.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд — їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.