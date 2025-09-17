Понад 10 тисяч ув’язнених добровільно стали на захист України — Мін'юст

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Понад 10 тисяч ув’язнених добровільно стали на захист України — Мін'юст

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 151

 

Усі вони отримали умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

До лав Сил оборони добровільно мобілізувалися понад 10 тисяч людей, що відбували покарання у місцях позбавлення волі. Вони отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації до Сил оборони України. Про це Мін'юст повідомив на запит видання NV.

У відповіді зазначили, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби під час проведення мобілізації.

При цьому звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених. Зокрема, в армію не потраплять ті люди, хто засуджений за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб (або за вбивство з особливою жорстокістю, чи поєднаного із сексуальним насильством), та ті особи, що були засуджені за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11709 - 1, який дає змогу деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і лише добровільно.

В ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, має залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання.

Близько 10 тисяч ув’язнених виявили бажання захищати Україну — Мін’юст

Нагадаємо, наприкінці липня ми повідомляли, що до лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них 100 жінок.

У травні ми писали, що процес залучення засуджених до лав ЗСУ триває і за останній рік, після ухвалення відповідного закону, вже понад 8 500 колишніх в’язнів приєдналися до військових підрозділів, а близько 1500 виявили бажання мобілізуватися. Таким чином, мобілізація засуджених не лише поповнює лави ЗСУ, а й демонструє їхню готовність добровільно захищати Україну.

Майже 4 тисячі ув’язнених добровільно приєдналися до лав ЗСУ — серед них семеро жінок

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд  їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство юстиції мобілізація засуджений Сили оборони України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх