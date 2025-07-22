До лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них 100 жінок

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Серед захисників України з числа колишніх ув’язнених більшість отримали покарання за майнові злочини, але є й ті, кого позбавили волі за вбивства

З установ Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) до лав Збройних сил України долучилися майже 9,5 тисяч добровольців з числа засуджених. Серед них близько 100 ув’язнених жінок. Про це повідомила пресслужба ДКВС на своїй сторінці у Facebook.

— Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінок зазвичай залучають у підрозділи зв’язку, логістики та медичного забезпечення.

Серед колишніх ув’язнених, які нині захищають Україну в лавах ЗСУ, 55% були засуджені за майнові злочини, 11% — за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків; 9% — за нанесення тілесних ушкоджень; 6% — за вчинення ДТП з потерпілими, а 6% — за вбивства.

Варто нагадати, що Верховна Рада 8 травня 2024 року ухвалила законопроєкт, який передбачає можливість добровільної мобілізації для окремих категорій ув‘язнених.

Не можуть бути мобілізовані засуджені до позбавлення волі за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство (статті 152-156/1);

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп’яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

Для всіх інших, хто готовий добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ, діє ще одна умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років. Ув’язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК.

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Нагадаємо, 30 травня ми писали, що процес залучення засуджених до лав ЗСУ триває і за останній рік, після ухвалення відповідного закону, вже понад 8 500 колишніх в’язнів приєдналися до військових підрозділів, а близько 1500 виявили бажання мобілізуватися. Таким чином, мобілізація засуджених не лише поповнює лави ЗСУ, а й демонструє їхню готовність добровільно захищати Україну.

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8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

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Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд — їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.