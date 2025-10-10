У Кременчуці планують відремонтувати ще три зупинки

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 105

У Кременчуці планують відремонтувати ще три зупинки громадського транспорту. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило розробку проєктно-кошторисних документацій щодо цих об’єктів. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Що планують ремонтувати:

зупинка громадського транспорту «Вул. В´ячеслава Чорновола» у бік вулиці Велика набережна

зупинка громадського транспорту «Авторинок» (у місто) на вул. Великій набережній

зупинка громадського транспорту «Вулиця Кобзарська» на вул. Ігоря Сікорського, 25/43

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці замовили капітальний ремонт зупинки «Вулиця Ботанічна» (у місто), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького.

1 вересня «Благоустрій Кременчук» замовило капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ревівка» (з міста), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького за 212 тисяч 803 гривні.

Нагадаємо, у Кременчуці облаштували зупинки «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58,а також «Тролейбусне управління», «Дитяча лікарня», «Вулиця Юрія Кондратюка» (кінцева) і «Квартал 304» (в місто). На облаштування цих зупинок, за попередніми розрахунками, з міського бюджету витратили майже 2 млн гривень.