На місці колишньої синагоги у Кременчуці зведуть багатоквартирний житловий будинок: хто забудовник

Кременчуцька міська рада планує передати в оренду на 3 роки земельну ділянку на вулиці Театральній, 13, де раніше розташовувалась стара синагога імені Юровського (після — старий гуртовий склад), неподалік національного університету. Землю передадуть для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями комерційного призначення та підземним паркінгом. Про це стало відомо з проєкту рішення міськради, який оприлюднили на сайті 15 вересня.

Її площа — 4806 м². Ділянку планують передати в оренду ТОВ «Гофекс Оптіма». Проєкт рішення депутати мають розглянути на найближчій сесії міської ради.

Додамо, що торік у квітні заступник міського голови Дмитро Кравченко розповідав, що на місці старої синагоги планувалось будівництво двох дев’ятиповерхівок.

Що відомо про забудовника

ТОВ «Гофекс Оптіма» нині опікується будівництвом житлового масиву на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова. Роботи виконує ПАТ «Крюківбудтехмонтаж». Під час робіт на тому місці знесли 120-річну дореволюційну будівлю.

Як вказано в аналітичній онлайн системі YouControl, компанію «Гофекс Оптіма» заснували у 2021 році. Статутний капітал — понад 11 млн гривень. ТОВ керує Світлана Васильєва, а засновниками вказані Євгенія Щербак та Валерій Жуков. «Гофекс Оптіма» є будівельною компанією.

Валерій Жуков, за даними Опендатабот та Clarity Project, нині керує ТОВ «ТРК «Кременчук» (ТРК «Галактика» — ред.). Другий директор вказаний Юрій Козін.

Засновниками ТРК є на сьогодні приватне підприємство «Томс», Юлія Погрібна, Дар’я Плужник та компанія «Медалліон Інтернейшнл КО». Остання засновниця зареєстрована у Республіці Маршаллові Острови, вказано у держреєстрах. Відомо, що вона фігурує, як бенефіціарка кількох фірм, одна з них веде до ексдепутата Кременчуцької міської ради та вже колишнього очільника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, фігуранта журналістських розслідувань щодо забудови комунальних земель столиці.

Найбільшу частку у ТРК «Кременчук» має підприємство «Томс» (50%), кінцевим бенефіціарним власником якого є народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.

Дар’я Плужник є донькою колишнього очільника Полтавського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) та фігуранта журналістських розслідувань Олександра Плужника. Чоловік здобув репутацію найбагатшого міліціонера.

Юлія Погрібна — колишня дружина колишнього заступника міського голови Андрія Погрібного, директора ТОВ «Голландські троянди». Фірму Погрібний заснував разом з Ігорем Кушніром ще у 2012 році. «Голландські троянди» неодноразово вигравали тендери від кременчуцької влади.

Своєю чергою бенефіціарка ТОВ «Гофекс Оптіма», що опікуватиметься зведенням житлових будинків, Євгенія Щербак є засновницею публічного акціонерного товариства «Крюківбудтехмонтаж» і була серед кінцевих бенефіціарів фірми «Будтехсервіс». Обидві компанії пов’язані з її, ймовірно, батьком Назімом Хасаєвим.

Раніше засновником та директором ТОВ «Гофекс Оптіма» був Михайло Шевченко, вказано на Clarity Project. Можемо припустити, що мова йде про колишнього першого заступника міського голови Полтави за часів правління Олександра Мамая. Відомо, що з 2000 років Михайло Шевченко працював у кількох компаніях разом з Ігорем Кушніром.

Втім, найпершим засновником і директором «Гофекс Оптіма» був Третяк Віталій Валентинович. Як вказували у KyivPost з посиланням на Опендатабот, станом на травень 2024 року Віталій Третяк відкрив 436 компаній за останні 4 роки і є третім в Україні серед серійних підприємців, масових засновників, за кількістю фірм. Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував діяльність Віталія Третяка, власника фірми «Ключ до бізнесу», яка спеціалізується на продажу компаній, в рамках розслідування про оренду приміщення колишьної стоматологічної поліклініки.

Нинішня директорка «Гофекс Оптіма» Світлана Васильєва також має зв’язки з ПАТ «Крюківбудтехмонтаж» — вона зазначена у реєстрах як посадова особа товариства.