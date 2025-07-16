У Кременчуці планують продовжити оренду землі для будівництва житлового будинку біля ЦНАПу

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В оренду землю надали у 2022 році і можуть продовжити ще на 3 роки

У Кременчуці влада планує продовжити оренду земельної ділянки підприємцю Юріку Саркісяну під будівництво багатоквартирного житлового будинку в районі вулиці Покровська, 14. В оренду землю надали у 2022 році і можуть продовжити ще на 3 роки. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

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Як вказано на ProzorroSale, земельна ділянка площею 1400 кв.м пішла з-під молотка на аукціоні у 2022 році за понад 300 тисяч гривень. Учасників було троє — підприємці Юрік Саркісян і Андрій Крамаренко та будівельна компанія «Кременчукміськбуд».

Як вказують в аналітичних системах YouControl та ClarityProject, Юрік Саркісян є засновником або директором кількох фірм і компаній, зокрема — товариства з обмеженою відповідальністю «Кремелектро». Як раніше писало видання «Медіадоказ», із 2016 року компанія постачала місцевим комунальним підприємствам здебільшого матеріали та електротовари, а з 2023 року почала активно виконувати ремонтні роботи і навіть виготовляти проєктно-кошторисну документацію.