Гроші, Споживач, Україна, Світ

Липень став рекордним місяцем для програми «Національний кешбек» — держава виплатила 507 млн грн

Сьогодні, 18:03

 

Кешбек отримали понад 3,6 млн українців

У липні українці придбали товарів вітчизняного виробництва у межах програми «Національний кешбек» на суму 5,07 млрд грн. Це найбільший показник від початку запуску програми. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. 

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасникам програми, які активували свої картки для виплат через застосунок «Дія». 

— У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 млрд грн. Це понад 66% від загальної суми, витраченої у вересні-грудні минулого року, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Як зазначають в Мінекономіки, програма «Національний кешбек» стимулює купівлю вітчизняних товарів і допомагає підтримувати українських виробників.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія». Для цього в розділі «Сервіси» необхідно вибрати «Національний кешбек». 

Кошти «Національного кешбеку» не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Національний кешбек Міністерство економіки виплати
