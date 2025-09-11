Уряд спростив процедуру отримання водійських прав категорії СЕ: що змінилося

У Мінекономіки зазначили, що це підвищить доступ до професії для молоді та жінок

Кабмін спростив процедуру залучення фізичних осіб до керування транспортними засобами категорії СЕ (вантажний транспорт з причепом).

Відповідна постанова «Про внесення зміни до пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Постанова передбачає скасування обов’язкової вимоги щодо річного стажу.

— Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією, — йдеться у повідомленні.

При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін.

У міністерстві зазначають, що спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

