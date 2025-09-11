Уряд спростив процедуру отримання водійських прав категорії СЕ: що змінилося

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Уряд спростив процедуру отримання водійських прав категорії СЕ: що змінилося

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 400

 

У Мінекономіки зазначили, що це підвищить доступ до професії для молоді та жінок

Кабмін спростив процедуру залучення фізичних осіб до керування транспортними засобами категорії СЕ (вантажний транспорт з причепом).

Відповідна постанова «Про внесення зміни до пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Постанова передбачає скасування обов’язкової вимоги щодо річного стажу.

— Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією, — йдеться у повідомленні.

При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін.

У міністерстві зазначають, що спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

Справжня сила — жіночого роду: успішні жінки, які працюють на «чоловічих» професіях

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що 763 українки навчаються або вже завершили навчання за технічними спеціальностями, які раніше вважались «чоловічими». Серед них водійки вантажівок та автобусів, трактористки та верстатниці.

В Україні жінок почнуть навчати водінню автобусів

Учора ми писали, що Кабмін ухвалив новий порядок з автоматизації видачі повісток — надіслана «Укрпоштою» вона вважатиметься врученою.

Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про безмитне ввезення автомобілів учасниками бойових дій, волонтерами та іншими громадянами.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки водійські права транспорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх