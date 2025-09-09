У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про безмитне ввезення автомобілів учасниками бойових дій, волонтерами та іншими громадянами

Сьогодні, 21:01

Народні депутати зареєстрували три законопроєкти щодо надання пільг на ввезення транспортних засобів — це далеко не перша ініціатива щодо повернення нульового розмитнення автівок

Навесні 2022 року в Україні дозволили усім громадянам завозити автівки з-за кордону, не сплачуючи ввізного мита, акцизу та податку на додану вартість (ПДВ). Проте за кілька місяців нульове розмитнення скасували й воно наразі діє виключно для автомобілів, які ввозяться для військових потреб. Проте, парламентарі час від часу пропонують повернути нульову ставку для учасників бойових дій та деяких інших категорій громадян.

Наприкінці минулого тижня два народних депутати зареєстрували у Верховній Раді три законопроєкти, які стосуються надання пільг учасникам бойових дій, волонтерам та деяким іншим категоріям громадян на пільгове ввезення транспортних засобів на територію України.

Першим це зробив нардеп Михайло Лаба з фракції «Слуга народу» (виборчий округ № 70, Закарпатська обл.).

Його законопроєкт № 14006 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо безмитного ввезення транспортних засобів для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України» передбачає надання пільг лише двом категорія громадян.

Обґрунтовуючи необхідність його прийняття нардеп у пояснювальній записці до законопроєкту зазначає, що для учасників бойових дій можливість ввезення транспортних засобів на пільгових умовах «обумовлена не лише їхнім беззаперечним внеском у стримування агресії та збереження державності, а й практичною потребою — такі автомобілі щоденно використовуються для виконання бойових завдань, перевезення особового складу, доставлення вантажів до місць дислокації, забезпечення логістики, доїзду до місця несення служби, евакуації поранених тощо». Ініціатор законопроєкту додає, що «аналогічна підтримка необхідна й для осіб, чиї транспортні засоби були знищені або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ».

Запропоновані ним зміни спрямовані на надання можливості ввезення транспортних засобів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку для учасників бойових дій та осіб, які зазнали втрат унаслідок воєнних дій. Одночасно законопроєкт передбачає механізми запобігання зловживанням, зокрема встановлення строку заборони відчуження транспортних засобів та обмеження щодо країни походження.

Зокрема, у запропонованих змінах до Податкового кодексу України передбачено, що з 1 січня 2026 року і до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан, звільняються від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом операції з ввезення на митну територію України легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, фізичними особами з числа осіб, які:

мають статус учасника бойових дій;

були призвані на військову службу під час мобілізації (крім офіційно визнаних дезертирами);

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом та брали безпосередню участь у бойових діях в умовах збройної агресії проти України;

є синами/доньками, батьками, рідними братами/сестрами загиблого внаслідок військової агресії проти України;

громадян України, чиї транспортні засоби зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії проти України.

У законопроєкті передбачено, що ці категорії громадян (або офіційно уповноважена особа в інтересах відповідного громадянина) можуть завезти в Україну на пільгових умовах тільки один транспортний засіб.

І транспортний засіб, який був ввезений в Україну на пільгових умовах не може бути відчужений та/або переданий у володіння, користування або розпоряджання третім особам протягом 5 років з моменту його державної реєстрації. У випадку відчуження такого транспортного засобу або передачі у користування третім особам, сума несплаченого мита підлягає сплаті.

Звільнення від оподаткування не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом.

Два схожих законопроєкти в той же день зареєстрував народний депутат Максим Заремський з фракції «Слуга народу» (виборчий округ № 202, Чернівецька обл.).

Його законопроєкти № 14007 та № 14008 стосуються внесення змін до Митного та Податкового кодексів України відповідно щодо звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість і акцизним податком транспортних засобів, що ввозяться на територію України учасниками бойових дій, волонтерами та іншими категоріями осіб.

Обґрунтування необхідності прийняття цих законопроєктів схожі з тим, про який м вже писали, але серед тих, хто може отримати право на пільги з оподаткування при ввезенні на митну територію України транспортних засобів додано громадські об’єднання та благодійні організації і благодійники — фізичні особи, які забезпечують ЗСУ, ДФТГ, НГУ, СБУ, СВР, ДПСУ, МВС та інші утворені відповідно до законів України військові формування та військові частини всім необхідним для захисту України.

Ці законопроєкти передбачають також одноразове пільгове ввезення для власного використання легкові транспортні засоби, а волонтерам та іншим категоріям осіб, причетним до підтримки військових формувань, дозволяється ввозити на митну територію України транспортні засоби без сплати ввізного мита, податком на додану вартість та акцизним податком за умови їх подальшої безоплатної передачі військовим формуванням.

Заборона на відчуження транспортного засобу у цьому законі передбачена на 3 роки з моменту його державної реєстрації. У випадку відчуження такого транспортного засобу або передачі у користування третім особам, сума несплаченого мита також підлягає сплаті.

Нульове розмитнення автомобілів — нардепи пропонують пільги для деяких категорій українців

Варто зазначити, що протягом останніх років у Верховній Раді було зареєстровано кілька схожих законопроєктів, які стосувалися пільгового ввезення на територію України транспортних засобів для учасників бойових дій та деяких інших категорій громадян. «Кременчуцький Телеграф» аналізував ці законопроєкти.

Так, у березні цього року у Верховній Раді зареєстрували чотири законопроєкти, які стосуються нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Усі ці законопроєкти досі знаходяться на розгляді профільного комітету Верховної Ради (з питань фінансів, податкової та митної політики).

Для учасників бойових дій та деяких інших громадян пропонують ввести нульове розмитнення автівок

У грудні 2023 року ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти (№ 10353 та № 10354), якими пропонувалося запровадити нульове розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та деяких інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України. Вони теж досі знаходяться на розгляді профільного парламентського комітету й так і не були внесені до порядку денного засідання Верховної Ради.

Отже, поки що жодна з ініціатив народних депутатів з цього питання так і не була ухвалена у парламенті.