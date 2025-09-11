Жінки за кермом трактора та навантажувача: сотні українок опановують «чоловічі» професії

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Жінки за кермом трактора та навантажувача: сотні українок опановують «чоловічі» професії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 164

 Участь в експериментальному проєкті служби зайнятості вже взяли понад 700 жінок

763 українки навчаються або вже завершили навчання за технічними спеціальностями, які раніше вважались «чоловічими». Про це повідомили у Службі зайнятості.

Проєкт дозволяє жінкам безплатно здобути професію за короткий термін та одразу знайти роботу. Від роботодавців уже надійшло 405 заяв на нових фахівчинь. З 247 учасниць, які завершили навчання, 212 вже працевлаштувались.

Найпопулярнішими професіями серед учасниць стали:

  • верстатниця деревообробних верстатів — 248 заявок;
  • операторка котельні — 161;
  • трактористка — 149.

Також є попит на водійок навантажувачів, тролейбусів і слюсарок-ремонтниць.

Найактивніше жінок направляли на навчання у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій та Рівненській областях.

ПО ТЕМІ:

У 2018 році кременчуківкам дозволили бути міздрильницями, підривницями та вальщицями лісу
Справжня сила — жіночого роду: успішні жінки, які працюють на «чоловічих» професіях
В Україні жінок почнуть навчати водінню автобусів

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: водійка державна служба зайнятості навчання гендерна рівність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх