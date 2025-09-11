Жінки за кермом трактора та навантажувача: сотні українок опановують «чоловічі» професії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 164

Участь в експериментальному проєкті служби зайнятості вже взяли понад 700 жінок

763 українки навчаються або вже завершили навчання за технічними спеціальностями, які раніше вважались «чоловічими». Про це повідомили у Службі зайнятості.

Проєкт дозволяє жінкам безплатно здобути професію за короткий термін та одразу знайти роботу. Від роботодавців уже надійшло 405 заяв на нових фахівчинь. З 247 учасниць, які завершили навчання, 212 вже працевлаштувались.

Найпопулярнішими професіями серед учасниць стали:

верстатниця деревообробних верстатів — 248 заявок;

операторка котельні — 161;

трактористка — 149.

Також є попит на водійок навантажувачів, тролейбусів і слюсарок-ремонтниць.

Найактивніше жінок направляли на навчання у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій та Рівненській областях.