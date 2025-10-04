На Полтавщині суддю притягнули до дисциплінарної відповідальності після резонансної справи про насильство над дитиною

Йдеться про події 2024 року в Котельві, коли батьки кривдників спершу відбулися штрафом

Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Котелевського районного суду, який минулого року розглядав справу щодо насильства над неповнолітнім хлопцем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Мова йде про резонансну подію у Котельві, яка сталася торік улітку. Тоді троє кривдників, серед яких двоє неповнолітніх, вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопцем.

Як виявилося, поліція спочатку кваліфікувала цю подію як адміністративне правопорушення. Котелевський районний суд Полтавської області притягнув батьків підлітків, які скривдили дитину, до адмінвідповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей у виді штрафу. Фактично на цю страшну ситуацію «махнули рукою», — зазначає Лубінець.

Справу переглянули лише після суспільного резонансу. За дорученням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Представник у Полтавській області виїхав до громади. Після цього правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України (насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої особи).

Також було проведено службове розслідування в поліції: 10 правоохоронців притягнули до дисциплінарної відповідальності, двох звільнили.

Крім того, Омбудсман звернувся до Вищої ради правосуддя через порушення прав потерпілої дитини під час розгляду адмінсправи: її законного представника не повідомили про засідання та не надали копій постанов.

У результаті суддю, яка ухвалювала рішення, притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Що відомо по цій справі

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові. Того ж дня правоохоронці повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі — 22-річному чоловікові. Згодом його взяли під варту. Обрали запобіжний захід і одному із неповнолітніх підозрюваних.