Батьки — емоційно пригінчені, а хлопчик — скутий і зляканий: суд допитав свідків у цивільній справі щодо трагедії у дитсадку

Троє свідків, які знайомі із родиною позивачів, розповіли про те, як змінилося життя родини після того, як 4 роки тому хлопчик травмувався під час падіння дерева на території дитячого садка

Сьогодні, 24 вересня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у цивільній справі щодо відшкодування шкоди за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитсадка № 19, коли на дітей під час прогулянки впало дерево під головуванням судді Андрієць.

Під час слухання за клопотанням представника позивачів суд допитав трьох свідків у справі. Усі вони знайомі із родиною позивачів, тож поділилися із судом та сторонами процесу усім, що знали про ті події та як вони вплинули на їхнє життя.

Першою перед судом виступила свідок Луценко.

Жінка розповіла, що вони із позивачкою подруги: навчалися разом і з тих пір підтримують дружні відносини. За її словами, після того, як Марк травмувався, обоє батьків «були в жахливому стані». Та й сама вона теж була пригнічена, адже добре знає Марка — він ріс у неї на очах.

Після трагедії родини зустрілися через кілька місяців. Як продовжує свідок, Марк тоді вже був з апаратом на ніжці і не міг нормально пересуватися. Тож усі — і рідні, і знайомі — допомагали йому усім та підтримували. Жінка додає, що із початком повномасштабного вторгнення її подруга разом із сином виїхала до Німеччини, де продовжилося лікування. Але оскільки вона там знаходилася із дитиною сама, то «було важко і морально, і фізично».

Щодо емоційного стану родини, то після трагедії він погіршився, стверджує свідок Луценко. За її словами, батьки стали значно сумнішими. Зокрема, їх пригнічує той факт, що Марк не має змоги вільно рухатися та гратися на рівні з іншими дітьми — він став повільнішим і дещо накульгує. Та й сам хлопчик став більш стриманим і скутим — видно, що теперішній фізичний стан морально тисне на нього, додає жінка.

Наступною суд допитав свідка Германову.

Жінка розповіла, що певний час вона працювала із позивачкою, а під час трагічного випадку і дотепер продовжує працювати із позивачем.

Жінка пригадує, що того дня її колезі подзвонили телефоном і він швидко кудись пішов. А вже згодом того дня повідомив колегам, що його син травмувався у дитсадку.

За її словами, на той момент позивач і так скаржився на гіпертонічну хворобу, а після цього його стан ще погіршився. На роботі він усе частіше почав скаржитися на погане самопочуття, а колеги міряти йому та збивали підвищений тиск. Жінка додає: траплялися навіть випадки, коли доводилося відміняти записи пацієнтів (позивач працює стоматологом) і їхати до кардіолога. Крім того, позивач на постійній основі зараз вживає ліки.

Також пані Германова пригадує, що на той момент у родині було двоє хворих — травмований Марк та батько позивача, який мав онкологія. Тож сім’я буквально «розривалася» між доглядом за двома людьми. І всі їхні сили йшли на те, щоб забезпечити дитину відповідним лікуванням.

Останньою суд допитав свідка Поцибай — сусідку, товаришку, куму позивачів.

Жінка розповіла, що про подію дізналася того дня від позивачки: вона тоді прибігла додому, щоб швидко взяти речі і вертатися до сина в лікарню. Оскільки батьки постійно знаходилися біля сина, то вона зі свого боку підтримувала і допомагала їм чим могла. Ділиться: було навіть таке, що вони навіть не встигали поїсти, тож сама готувала і привозила їм їжу.

Свідок каже, що в лікарні Марка не провідували, аби не заважати там та не створювати скупчення людей, тож побачили дитину уже після того, як хлопчика виписали додому. Додає: хлопчик на той час був пригніченим, навіть зляканим. До того ж він не міг самостійно пересуватися. Жінка також пригадує, що його тоді кликали на свято Нового року у садок, проте він категорично відмовився туди іти, а всі вмовляння завершилися його сльозами.

Нині у Марка не той рівень розвитку, що повинен бути у 9-річної дитини, каже пані Поцибай. У нього лишилися проблеми із ходьбою, лишився переляк, і помітною, що він постійно думає за ногу. До того ж пригнічений стан зберігся і у батьків, адже їм тепер потрібно забезпечити дитину відповідною реабілітацією, аби Марк відчував себе повноцінним у соціумі. А для цього необхідні додаткові кошти.

Інших свідків суд заслухає під час наступного судового засідання, а тоді перейде до дослідження письмових доказів.

Надалі слухання запланували на 6 листопада.