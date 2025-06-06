Дерево було ураженим, за його стан відповідали працівники дитсадка: суд допитав фахівців, які проводили експертизу щодо трагедії у дитсадку

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 275

На засіданні виступили представники Інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які провидили біологічну експертизу та експертизу безпеки життєдіяльності. Вони пояснили результати своїх висновків щодо стану дерева, а також хто має нести відповідальність за подію

Сьогодні, 6 червня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у цивільній справі щодо відшкодування шкоди за позовом батьків хлопчика, який травмувався у жовтні 2021 року на території дитсадка № 19, коли на дітей під час прогулянки впало дерево під головуванням судді Андрієць.

Під час слухання суд допитав експертів, представників Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса», які на етапі досудового розслідування проводили експертизу пошкодженого дерева. Клопотання щодо їхнього допиту під час підготовчого засідання у лютому озвучив представник колишньої директорки дитсадка Гладенької, адвокат Сьоря. Сторони допитали експертів Гамулю, Панчук, Решетнікову та Черкашину, аби ті роз’язнили складені раніше висновки та відповіли на запитання.

Так експертка Гамуля проводила біологічну експертизу зразків дерева, яке у жовтні 2021 року на території дитсадка впало на дітей.

Жінка пояснила, що вона досліджувала 2 зрізи стовбура дерева, які їй передали. Безпосередньо на території дитсадка дерево оглядала інша експертка, яка потім передала Гамулі усі матеріали.

На думку експертки, ушкодження дерева можна було виявити під час візуального огляду: зокрема, на ньому було дупло, видовбане дятлом, а також ушкодження міцелієм, який призвів до утворенн на стовбурі грибів.

— Гнилизна дуже сильно уразила дерево. Усі ці ознаки ведуть до його крихкості, відповідно воно розпадатиметься. … Причиною падіння дерева є не сам вітер, а уражене дерево. … Вітер та опади — стимулюючі фактори, які сприяли падінню, — зазначає експертка.

Під час допиту у представників сторін виникло питання, чи могло кронування стати причиною падіння дерева. На це експертка Гамуля відповіла, що дані про кронування дерева вони не отримували. А без цієї інформації судити, як кронування вплинуло на стан дерева, неможливо.

Після цього суд допитав експерток Панчук, Решетнікову та Черкашину, які спільно складали висновок експертизи з безпеки життєдіяльності.

У поясненнях вони обгрунтували свою думку: оскільки у 2017 році приміщення та територію передали на баланс дитячого садочка, то й усі дерева так само перебували на балансі дитсадка. Відповідно, саме садок відповідав за стан дерев. Також, на думку експертів, відповідальність за безпеку життя та здоров’я дітей покладена саме на працівників дитсадка.

Експерти додають: востаннє садок звертався до Благоустрою щодо огляду та обпилювання дерев ще у 2019 році. Це підтверджується листуванням, яке додано до матеріалів розслідування.

Звісно, під час допиту не обійшлося без суперечок між представниками сторін. Зокрема, деякі питання до експертів не стосувалися тих висновків, які вони готували з огляду на свою кваліфікацію. Також деякі питання засновувались на припущеннях, що у судових процесах є неприпустимим.

Проте експерти стояли на своєму: до падіння дерева призвели його несвоєчасний огляд та несвоєчасне кронування чи взагалі видалення. Адже на момент падіння воно мало значні ушкодження стовбура — це підтверджується видимими ознаками. Тож, на думку експертів, якби на дерево своєчасно звернули увагу і його видалили, події б не сталося.

Крім того, у висновку експертів зазначено, що завідувачка господарством Панащук під час виконання своїх обов’язків порушила посадові інструкції, адже вона була головою комісії, яка мала обстежувати територію закладу та повідомляти адміністрацію про будь-які можливі загрози для життя та здоров’я вихованців дитсадка. Захисник Панащук, адвокат Ульянов, намагався це заперечити.

Після допиту свідків судове засідання завершилося. Наступне слухання призначили на 3 вересня.