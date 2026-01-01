Інфраструктурні підсумки року для Кременчука: що у місті нарешті зробили, а що так і не встигли

Які укриття у місті нарешті побудували, а які так і не встигли, які об'єкти відкрили, а що запланували зробити у наступному році — ми зібрали для вас усю інформацію

Попередній рік для Кременчука став роком незначних перемог та великих очікувань у сфері інфраструктури. Місто продовжує жити в умовах постійної напруги — війна не зникає, а значна частина інфраструктурних рішень дедалі тісніше переплітається з питаннями безпеки, освіти, соціальних об’єктів і очікувань громади. Регулярно з’являються повідомлення, що укриття під час тривоги закриті, безбар'єрність у місті доступна не скрізь, а міська влада тільки обіцяє виправити ситуацію.

Чим запам’ятався 2025 рік для Кременчука у сфері інфраструктури — ми зібрали для вас основні новини.

Укриття та школи: зробили частково, але затримки ще помітні

Одним із головних інфраструктурних викликів року стало облаштування укриттів у школах і дитсадках. Упродовж 2025 року ремонт і спорудження захисних споруд у навчальних закладах потроху просувалися вперед, але далеко не завжди встигали до обіцяних термінів.

У центрі уваги був ліцей № 11, де у грудні нарешті завершили роботи над укриттям, побудованим практично з нуля. Учні після канікул зможуть повернутися до навчання вже із власним сховищем.

Водночас у місті лишаються об’єкти, де роботи так і тягнуться.

Затримки в облаштуванні укриттів спричинили критику з боку батьків і депутатів. Через відсутність повноцінної захисної споруди у гімназії № 3 на Третьому Занасипі питання неодноразово обговорювали на депутатських комісіях, а батьки навіть назвали ситуацію «дискримінацією дітей», оскільки роботи на об’єкті все не розпочиналися. Проте вже наприкінці року стало відомо, що роботи у гімназії таки почалися — підрядник взявся за гідроізоляцію.

Упродовж року роботи також проводилися і в інших закладах: підготовка проєктно-кошторисної документації, ремонт сховищ у садочках № 63, № 50 та № 46, облаштування входу до укриття для людей з інвалідністю у ліцеї № 5.

Натомість у дитсадку № 80 ситуація з укриттям рік за роком лишається без руху, що викликало занепокоєння кременчужців. У департаменті освіти заявляють: про проблему знають і сподіваються, що її вдасться вирішити вже у цьому році.

Бюджет і плани: що заклали на 2026 і які є обіцянки

Плануючи бюджет на 2026 рік, міська влада заклала суттєві кошти на освіту: 757,6 млн грн, значна частина яких піде на зарплати педагогам, харчування пільговиків і будівництво та облаштування укриттів у школах. Це свідчить, що питання захисних споруд і надалі залишається пріоритетом.

Окрім завершення робіт, у планах влади — будівництво нових підземних укриттів у кількох школах, зокрема у гімназіях № 19, № 20, № 22 і навіть перспективного сховища у ліцеї № 10. Також обіцяють розпочати проєктні роботи там, де вони ще не стартували або були затягнуті.

Школи і ремонти: від проєктів до судів

Окрім укриттів, цього року місто продовжило ремонти та модернізацію шкільної інфраструктури. Наприклад, гімназія № 31 отримала фінансування майже 832 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі, який має підвищити енергоефективність будівлі та продовжити термін її служби.

Разом із тим одна із будівельних історій цього року отримала і судове продовження: прокуратура подала до суду позов щодо договору на ремонт укриття у гімназії № 2, який укладався без належних процедур та оприлюднення у Prozorro. Це рішення — не стільки про будівництво, скільки про контроль за витратами бюджетних коштів і прозорість процесу.

Центр «Турбота»: соціальна інфраструктура, яка запрацювала

Однією з помітних інфраструктурних подій року стало відкриття у Кременчуці центру «Турбота». Проєкт, про який говорили не перший рік, у 2025-му нарешті перейшов із формату планів у реальну роботу.

Центр створили як простір соціальної підтримки для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та вразливих категорій населення.

Відкриття «Турботи» стало прикладом інфраструктурного об’єкта, який має практичне наповнення. Це адаптований простір, який почав виконувати конкретні соціальні функції. Саме такі об’єкти у 2025 році стали для міста важливішими за масштабні, але відкладені проєкти.

Ветеранський центр: будівництво, яке лише почалося

Ще один об’єкт, який у 2025 році з’явився на інфраструктурній мапі Кременчука, — ветеранський центр, будівництво якого офіційно стартувало цього року. Його позиціонують як простір для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин — з можливістю отримувати консультації, реабілітаційні та соціальні послуги.

Поки що ветеранський центр — це проєкт у стадії реалізації. Однак сам початок будівельних робіт став важливим сигналом: місто переходить від декларацій про підтримку ветеранів до створення окремої інфраструктури під ці потреби. Чи стане цей об’єкт повноцінним центром тяжіння для ветеранської спільноти — покаже вже наступний рік.

Очікування / реальність: що залишилося за межами обіцянок

Підводячи підсумки, варто зазначити: у 2025 році Кременчук зробив значний обсяг роботи, але обіцянки ще лишаються обіцянками. Частина укриттів була збудована чи доведена до безпечного стану, а інші роботи тривають із затримками, змінюються терміни або переходять у план на наступний рік. Те, що міська влада заклала значні кошти на продовження цих робіт у новому бюджеті, — позитивний сигнал, але для громади важливо, щоб терміни та якість не лишалися лише словами в проєктах рішень.

У підсумку 2025 рік став роком напівзавершених проєктів, напрацьованих планів і реальних змін, які не завжди виправдовують очікування. І найближчим часом Кременчук стоятиме перед важким завданням — перевести обіцянки в конкретну, відчутну для людей інфраструктурну якість.