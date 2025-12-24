ГО "Захист держави"
Кременчук, Освіта

У Кременчуці ліцей № 11 отримав нове укриття: його будували «практично з нуля» — міськрада

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 68

У міськраді планують збудувати ще три таких укриття у школах

У Кременчуці завершують процедуру введення в експлуатацію укриття у ліцеї № 11. Після погодження всіх формальностей учні зможуть повернутися до навчання у безпечних умовах уже після зимових канікул. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, це перше укриття у місті, збудоване практично з нуля. Сховище відповідає всім необхідним вимогам до захисних споруд і розраховане на перебування дітей та персоналу закладу під час повітряної тривоги.

Також у міськраді планують наступного року збудувати ще три таких укриття у закладах освіти. Окрім цього, з січня мають розпочати роботи з облаштування додаткового сховища з підземним переходом у ліцеї № 10.

Нагадаємо, у вересні міська влада обіцяла, що укриття в ліцеї завершать орієнтовно за місяць

Додамо, що облаштуванням модульного укриття у ліцеї займається компанія «Європабуд» за понад 26 млн гривень. Гроші на проведення робіт Кременчук взяв у кредит, який погодив Мінфін торік у листопаді.

Автор: Телеграф
Теги: укриття ліцей №11
