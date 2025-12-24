У Кременчуці завершують процедуру введення в експлуатацію укриття у ліцеї № 11. Після погодження всіх формальностей учні зможуть повернутися до навчання у безпечних умовах уже після зимових канікул. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
За його словами, це перше укриття у місті, збудоване практично з нуля. Сховище відповідає всім необхідним вимогам до захисних споруд і розраховане на перебування дітей та персоналу закладу під час повітряної тривоги.
Також у міськраді планують наступного року збудувати ще три таких укриття у закладах освіти. Окрім цього, з січня мають розпочати роботи з облаштування додаткового сховища з підземним переходом у ліцеї № 10.
Нагадаємо, у вересні міська влада обіцяла, що укриття в ліцеї завершать орієнтовно за місяць.
Додамо, що облаштуванням модульного укриття у ліцеї займається компанія «Європабуд» за понад 26 млн гривень. Гроші на проведення робіт Кременчук взяв у кредит, який погодив Мінфін торік у листопаді.
