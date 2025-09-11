У Кременчуці відтерміновується завершення будівництва укриття у ліцеї №11 — міськрада

У Кременчуці завершать облаштування укриття у ліцеї № 11 орієнтовно через місяць. Спочатку сховище планувати побудувати до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 11 вересня.
Нагадаємо, у серпні виконком додатково виділили 5 мільйонів гривень на будівництво укриття у ліцеї № 11. Облаштуванням модульного укриття у ліцеї займається компанія «Європабуд». Очікувана вартість робіт — 26 мільйонів 27 тисяч 654 гривень. Гроші на проведення робіт Кременчук взяв у кредит, який погодив Мінфін торік у листопаді.
