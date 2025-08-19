Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Війна

Близько 10 локацій уражень: Когут повідомив подробиці атаки на Полтавщину

Вчора, 16:39 Переглядів: 1 180

 ДСНС ліквідувала наслідки ударів, електропостачання відновлюють

У ніч на 19 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, під обстріл потрапила й Полтавська область. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у прямому ефірі телемарафону.

За його словами, Росія атакувала різними типами озброєння — дронами-камікадзе Shahed, крилатими й балістичними ракетами. Частину з них збили сили ППО, але зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах.

— Постраждали адмінбудівлі підприємств енергетичного сектору, обладнання, а також житлова інфраструктура в Кременчуці, — зазначив Когут.

У Лубенському районі до ліквідації наслідків залучили 16 одиниць техніки ДСНС, у Кременчуцькому — 19. Рятувальники локалізували всі місця влучань та займання.

Очільник ОВА додав, що внаслідок атаки зафіксували близько 10 локацій уражень. Він закликав мешканців дотримуватися заходів безпеки та зачиняти вікна, аби уникнути можливого забруднення повітря.

У Лубенському районі тимчасово зникало світло через пошкодження інфраструктури. Енергетики «Полтаваобленерго» та «Укренерго» вже працюють над відновленням електропостачання, найближчим часом його обіцяють повернути всім споживачам.

Нагадаємо, внаслідок атаки на місто значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення. 

Уночі Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.


Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки Володимир Когут
