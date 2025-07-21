В Україні значно скоротилась кількість пільговиків, які отримують виплати на комуналку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 045 Коментарів: 2

В Україні набули чинності нові правила розрахунку пільг для оплати комунальних послуг. Через це багато сімей пільговиків втратили право на виплати від держави. Про це повідомив Пенсійний фонд України з посиланням на норми законодавства.

З 1 травня 2025 року доповнено категорії громадян, яким право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тепер частина пільговиків отримують кошти на оплату житлово-комунальних послуг лише за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240,00 грн).

Це стосується таких категорій:

ветерани військової служби та силових структур (МВС, Нацполіції, ДСНС, податкової, БЕБ, та інші) та вдови/вдівці померлих ветеранів;

колишні військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок проходження військової служби;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії);

подружжя померлих чорнобильців та опікуни дітей, які втратили батьків внаслідок катастрофи;

родичі загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій чи випробувань;

батьки, дружини чи чоловіки загиблих, чи зниклих безвісти військових;

особи, які були в’язнями концтаборів, гетто, а також діти, народжені в подібних умовах;

депортовані громадяни пенсійного віку чи з інвалідністю.

Нововведення не торкнулися учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманої внаслідок війни. Ці категорії продовжують отримувати комунальні пільги на колишніх умовах без урахування доходів.

У ПФУ, відповідаючи на запитання ветерана військової служби, чому він не отримав виплати по пільзі, пояснили це нормами Закону від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постановою КМУ від 31.12.2024 №1553 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389».

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що деяким українцям у 2025 році призупинять пільги на комуналку. Ми пояснювали, що виплати для деяких категорій пільговиків припиняться після закінчення опалювального сезону.

З 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у безготівковій, грошовій формі — ПФУ перераховує кошти на банківську картку. З жовтня 2022 року пільги та субсидії в Україні виплачує Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту, як це було раніше.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

У січні «Кременчуцький Телеграф» писав, що в уряді знайшли спосіб зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, і встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), з січня 2025 року почали виплачувати не повністю. Уряд скоротив виплати спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 23 610 грн. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану».