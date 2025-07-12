Ціни на м’ясо та молочну продукцію залишились стабільними
Станом на 12 липня ціни на овочі та фрукти на ринку Кременчука залишаються високими, хоча деякі продукти трохи подешевшали. Продавці зазначають: сезонні овочі та фрукти купують активно, особливо у вихідні. Проте через спеку та брак опадів кількість ягід зменшилась, що позначилось на цінах.
Овочі:
- кукурудза коштує від 25 до 40 грн за качан
- кабачки можна купити по 15 грн за кг
- помідори — від 80 до 100 грн/кг
- огірки — 28–50 грн
- перець — 70–125 грн
- баклажани — 100 грн
- морква — 50–60 грн
- капуста — 22 грн/кг
- цибуля — 20–60 грн/кг
- часник — 175 грн/кг.
Фрукти та ягоди:
- дині — 70 грн/кг
- абрикоси — 130 грн
- вишня — 120 грн за літрову банку
- аґрус — 90 грн
- порічка — 50–100 грн
- лохина — 350–400 грн
- виноград із Піщаного — 300 грн/кг.
- малина майже зникла з прилавків.
Натомість м’ясо тримається в ціні:
- Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн.
- Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.
Ціни на «молочку» також залишилися незмінними:
- молоко — 35 грн/л,
- пряжене молоко — 60 грн/л,
- сметана — 160 грн/л,
- сир — 160 грн/кг,
- вершки — 360 грн/л.
Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.
Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!
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