Кукурудза по 25 гривень, абрикоси — по 130: як змінилися ціни на ринку Кременчука

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 101

Станом на 12 липня ціни на овочі та фрукти на ринку Кременчука залишаються високими, хоча деякі продукти трохи подешевшали. Продавці зазначають: сезонні овочі та фрукти купують активно, особливо у вихідні. Проте через спеку та брак опадів кількість ягід зменшилась, що позначилось на цінах.

















































Фото: Леся Лазоренко