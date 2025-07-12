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Кукурудза по 25 гривень, абрикоси — по 130: як змінилися ціни на ринку Кременчука

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 101

 Ціни на м’ясо та молочну продукцію залишились стабільними

Станом на 12 липня ціни на овочі та фрукти на ринку Кременчука залишаються високими, хоча деякі продукти трохи подешевшали. Продавці зазначають: сезонні овочі та фрукти купують активно, особливо у вихідні. Проте через спеку та брак опадів кількість ягід зменшилась, що позначилось на цінах.

Фото: Леся Лазоренко

Овочі:

  • кукурудза коштує від 25 до 40 грн за качан
  • кабачки можна купити по 15 грн за кг
  • помідори — від 80 до 100 грн/кг
  • огірки — 28–50 грн
  • перець — 70–125 грн
  • баклажани — 100 грн
  • морква — 50–60 грн
  • капуста — 22 грн/кг
  • цибуля — 20–60 грн/кг
  • часник — 175 грн/кг.

Фрукти та ягоди:

  • дині — 70 грн/кг
  • абрикоси — 130 грн
  • вишня — 120 грн за літрову банку
  • аґрус — 90 грн
  • порічка — 50–100 грн
  • лохина — 350–400 грн
  • виноград із Піщаного — 300 грн/кг.
  • малина майже зникла з прилавків.

Натомість м’ясо тримається в ціні:

  • Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн.
  • Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.

Ціни на «молочку» також залишилися незмінними:

  • молоко — 35 грн/л,
  • пряжене молоко — 60 грн/л,
  • сметана — 160 грн/л,
  • сир — 160 грн/кг,
  • вершки — 360 грн/л.

Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.

Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!


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Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко
Теги: ціни Центральний ринок овочі фрукти ягоди м'ясо молоко
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