Україна — понад усе: 28-й день повномасштабного вторгнення Росії

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 81

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти семи діб. «ТелеграфЪ» оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.09 На острові Тайвань виготовили унікальні нанодруковані орхідеї: квіти мають синьо-жовте забарвлення й нагадують український прапор. Їх навіть назвали на честь нашої держави. Квіти планують продати у благодійних цілях на знак підтримки України в протистоянні з Росією.