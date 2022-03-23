Росіяни розграбували новітню лабораторію за €6 мільйонів в Чорнобилі

Там були високоактивні проби та зразки радіонуклідів
Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у фейсбуці.
- Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій, - йдеться у повідомленні.
На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.
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