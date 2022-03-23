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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росіяни розграбували новітню лабораторію за €6 мільйонів в Чорнобилі

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 429

 

Там були високоактивні проби та зразки радіонуклідів

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у фейсбуці.

- Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій, - йдеться у повідомленні.

На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Чорнобиль лабораторія
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