Росіяни розграбували новітню лабораторію за €6 мільйонів в Чорнобилі

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 429

Там були високоактивні проби та зразки радіонуклідів

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у фейсбуці .

- Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій, - йдеться у повідомленні.

На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.