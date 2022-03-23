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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Міноборони розповіли, чому мобілізують українців без досвіду військової служби

Сьогодні, 05:35 Переглядів: 1 160

Чисельність Збройних сил України - 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч

У Міноборони розповіли, чому мобілізують громадян без досвіду військової служби. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Гання Маляр.

Вона наголосила, що ця війна завідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме.

За словами Маляр, саме тому дії РФ ірраціональні, бо окупанти пішли війною проти держави та армії, які 8 років ефективно стримували їхнє просування вглиб території України.

- Ми були готові до цієї війни, наскільки нам дозволяли наші спроможності. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей, і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога, - зазначила вона.

Заступниця міністра підкреслила, що це не просто війна, а історична місія України - перемогти одвічного ворога.

- Зараз ми на піку нашої сили та єдності. Тож, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ, - додала Маляр.

Вона нагадала, що згідно із законом, чисельність Збройних сил України - 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч.

Вони захищають 1800 кілометрів фронту і 42 мільйони людей.

- У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізовують, якщо ви не тримали ніколи зброю у руках. Військово-облікових спеціальностей вчать від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізовують, - зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що ця війна триватиме певний час, адже «чим масштабніша ціль, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення».

- Тому налаштуйтесь на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами - бо для досягнення перемоги вам потрібні сили. І насамкінець - складіть список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги, - підсумувала Маляр.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна мобілізація
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