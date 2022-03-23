У СІЗО анексованого Криму звільняють місця для ув'язнених рф із материкової України

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В окупованому Криму у СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на слова засудженого в анексованому Криму Владислава Єсипенка.
За словами адвоката Єсипенка Миколи Полозова, поспілкуватися з Єсипенком вдалося фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» Наріману Джелялу (Джелялову – за документами) та братам Асану та Азізу Ахтемовим, які також утримуються в цьому СІЗО.
Єсипенко також повідомив, що українського в'язня Костянтина Ширінга, засудженого за шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть.
Підтвердити цю інформацію з інших джерел зараз неможливо