У СІЗО анексованого Криму звільняють місця для ув'язнених рф із материкової України

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В окупованому Криму у СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на слова засудженого в анексованому Криму Владислава Єсипенка.

За словами адвоката Єсипенка Миколи Полозова, поспілкуватися з Єсипенком вдалося фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» Наріману Джелялу (Джелялову – за документами) та братам Асану та Азізу Ахтемовим, які також утримуються в цьому СІЗО.

- За словами Владислава, на «монастирі» (корпус СІЗО, де утримуються жінки) звільняють цілий поверх від ув'язнених, переводячи їх до інших камер та ущільнюючи, для надходження нових ув'язнених з тимчасово оккупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Єсипенко також повідомив, що українського в'язня Костянтина Ширінга, засудженого за шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть.

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