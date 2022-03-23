Підтвердили факт застосування росією проти України заборонених фосфорних боєприпасів

Сьогодні, 04:27 Переглядів: 76

Росія продовжує застосовувати у війні проти України заборонені боєприпаси, зокрема – фосфорні. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

- Учора у Краматорську зафіксовано ще один випадок застосування фосфорних боєприпасів , ураження якими може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, спровокувати повільну та болісну смерть, − зазначає українська омбудсмен.

Вона нагадує, що використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

Раніше Луганська військово-цивільна адміністрація повідомляла, що Росія застосувала фосфорні боєприпаси під час обстрілу міста Попасна у ніч проти 13 березня. У коментарі Радіо Свобода це підтвердили і експерти.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.