Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами - соцмережі

Цей боєприпас заборонено використовувати міжнародними конвенціями
Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами з ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Цей боєприпас заборонено використовувати міжнародними конвенціями. Офіційного підтвердження використання фосфорних бомб поки немає, але про це сказали в ефірі національного телемарафону.
Фото і відео обстрілу у своєму Facebook виклав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.