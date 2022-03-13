Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами - соцмережі

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Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами з ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Цей боєприпас заборонено використовувати міжнародними конвенціями. Офіційного підтвердження використання фосфорних бомб поки немає, але про це сказали в ефірі національного телемарафону.

Фото і відео обстрілу у своєму Facebook виклав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.