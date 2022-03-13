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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Чернігівщині ЗСУ звільнили два населені пункти та захопили купу техніки ворога

Сьогодні, 00:27 Переглядів: 328

 

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон

Збройні сили України продовжують ефективно відбиватися від окупантів на всіх напрямках. Наприклад, у Херсонській області нещодавно вдалося збити відразу два ворожих вертольоти. А тепер стало відомо про блискучу контратаку ЗСУ на Чернігівщині. Українські солдати змогли звільнити два населені пункти і захопити понад десять одиниць техніки.

- Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування «Північ» з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат — маємо в трофеях техніки ворога більше 10 ти одиниць. Армія Російської Федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля, - написало оперативне командування «Північ».

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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