Росія продовжує використовувати фосфорні боєприпаси проти України

Така зброя заборонена до застосування
В Краматорську зафіксували черговий випадок застосування російськими загарбниками фосфорних боєприпасів.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Крім прямих поранень, спричинених уламками їх гільз, боєприпаси з білого фосфору можуть завдати ушкоджень двома основними способами: опіками та через вдихання парів.
Нагадаємо, що 13 березня окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами з ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М.
Зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування при використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей.