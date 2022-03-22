Росія продовжує використовувати фосфорні боєприпаси проти України

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 636

В Краматорську зафіксували черговий випадок застосування російськими загарбниками фосфорних боєприпасів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

— Заборони і конвенції — то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор, - заявив Білошицький.

Крім прямих поранень, спричинених уламками їх гільз, боєприпаси з білого фосфору можуть завдати ушкоджень двома основними способами: опіками та через вдихання парів.

Нагадаємо, що 13 березня окупанти обстріляли Попасну фосфорними бомбами з ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь-М.

Зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування при використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей.