Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Сумщині 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та поїхали

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 475

 

Російські окупаційні війська мають запаси боєприпасів, пального та продовольства не більше, ніж на три дні

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 6.00 22 березня щодо російського вторгнення. Розпочалася двадцять сьома доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.

В Охтирському районі Сумської області зафіксували факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення «ЛНР». Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями. Більшість з них не має ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має. Українські захисники та захисници відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти Суми Донбас
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх